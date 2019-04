Symbol Piešťan čaká rekonštrukcia: Do Kolonádového mosta vrazia viac ako 1,7 milióna eur

Piešťanský Kolonádový most sa už onedlho dočká začiatku rekonštrukcie za viac ako 1,7 milióna eur.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mesto Piešťany získalo 950-tisíc eur na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky z ministerstva kultúry, dofinancovanie prác na jednom zo symbolov kúpeľného mesta budú tento týždeň schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Primátor Peter Jančovič nepochybuje o tom, že v tomto prípade nebudú váhať. „Akákoľvek polemika o tom, či robiť Kolonádový most, je zbytočná. Ja som nastupoval ako primátor s rôznymi prioritami a víziami a vzdám sa ktorejkoľvek z nich len preto, aby sa spravil Kolonádový most, ktorý je absolútne nadčasový,“ povedal Jančovič. Problém by nemal byť ani so zabezpečením ďalších financií. „Minulý rok sme nedočerpali schválený úver, tam nám zostáva 600-tisíc eur a zvyšok dofinancujeme z predaja majetku,“ dodal primátor, ktorý obnovu Kolonádového mosta považuje za jednu z priorít najbližšieho obdobia.

Keďže dodávateľ stavebných prác je už vybraný, v prípade schválenia zmeny rozpočtu poslancami mestského zastupiteľstva by sa podľa prednostky Mestského úradu v Piešťanoch Denisy Bartošovej mohla rekonštrukcia začať ešte tento mesiac. Samotné stavebné práce budú koordinované tak, aby mohlo bez problémov prebehnúť aj májové inštalovanie sochy Ľudovíta Wintera na moste, otvorenie letnej kúpeľnej sezóny a ďalšie piešťanské podujatia.

Kolonádový most je architektonickým unikátom, patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Navrhol ho architekt Emil Belluš, ktorý do deliacej kolonádovej steny zakomponoval umeleckú výzdobu od Martina Benku. Most je známy aj vďaka soche barlolámača na jeho priečelí, ktorá nemôže chýbať na žiadnej pohľadnici z Piešťan. Aj keď je národnou kultúrnou pamiatkou, jeho technický stav nie je vôbec dobrý, strecha nad promenádnou časťou je dokonca v havarijnom stave.

Most dali v rokoch 1931 – 1933 postaviť vtedajší nájomcovia piešťanských kúpeľov Winterovci, na jeho financovaní sa však významnou mierou podieľal štát aj mesto. Betónový most spája mesto s Kúpeľným ostrovom, najviac ho využívajú kúpeľní hostia.