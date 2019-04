Vladimír Dravecký v Třinci zaskakuje: Raz hrám obrancu, potom znovu útočníka!

V hokeji sa to stáva, ale nie tak často! Hokejový Třinec, ktorý aktuálne bojuje v českej lige s Plzňou o postup do finále, musí improvizovať. Keďže nemá dostatok zdravých obrancov, v posledných dueloch tak v defenzíve zaskakuje aj slovenský krídelník Vladimír Dravecký (33).

Svoje netradičné úlohy si plní natoľko dobre, že dokonca nastupuje v prvej obrannej dvojici s krajanom Martinom Gernátom (25)!

„Máme dlhodobo zraneného beka Krajíčka, zranil sa aj Roth a tak náš tréner ukázal prstom na mňa a povedal mi choď dozadu, budeš obranca,“ prezradil pre Nový Čas Dravecký, ktorý už odohral v defenzíve šiesty duel. „Tak ja s defenzívou nemám problém, aj ako útočník som často bránil. Musím povedať, že do novej pozície som sa rýchlo vžil, navyše s krajanom Maťom Gernátom sa mi dobre na ľade spolupracuje,“ pokračuje Dravecký, ktorý však občas nastúpi aj na svojej tradičnej pozícii v útoku. „Tak ako si to situácia vyžaduje, tak tam hrám. Napríklad pri našich oslabeniach hrám zase útočníka.“

Otvoriť galériu V posledných dueloch v defenzíve zaskakuje aj slovenský krídelník Vladimír Dravecký. Zdroj: avd

Skúsený slovenský hokejista prezradil aj to, že spoluhráči v kabíne si z jeho novej úlohy aj uťahujú. „Volajú ma slovenský Paul Coffey (smiech). Dôležité je však to, aby to pomohlo mužstvu. V semifinále s Plzňou je stav 2:2, hráme teraz doma a verím, že vyhráme a vytvoríme si prvý postupový mečbal do finále,“ uzavrel Dravecký.

V prvej obrane Třinca hral s Draveckým slovenský reprezentant Martin Gernát (25). V priebehu 3. zápasu semifinále ich tréneri dali dokopy. „Vlado to vzadu zvláda výborne. Tým, že v ofenzíve má všetko zrýchlené, o to viac času a priestoru má v defenzíve. Je silný na puku, vie si ho pokryť a dokonale rozohrať. O ňom je známe, že má hokejové zmýšľanie, takže o to ľahšie sa s ním spolupracuje. Dobre to pred bránkou aj čistil, rozdával hity, čo sa mi na ňom tiež páčilo,“ uviedol Gernát.