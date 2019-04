Britské hviezdy BULLET FOR MY VALENTINE na Slovensku!

Len málo kapiel dostalo metalcore tam, kde je teraz. A jeho priekopníci- britské hviezdy BULLET FOR MY VALENTINE konečne prichádzajú do Bratislavy!

Hŕstka kapiel sprístupnila tento žáner masám, ktoré sa teraz derú do hál na ich koncerty. Jednou z nich je aj britský BULLET FOR MY VALENTINE, ktorý s každým ďalším albumom upevňujú svoj status svetovej kapely. A ich ďalšie turné tentokrát počíta aj so Slovenskom! Konkrétne 11.4. sa bude ich koncert konať v bratislavskom Majestic Music Clube, kde zaznejú nielen skladby z ich najnovšej platne "Gravity", ale aj hity

ako "Tears Do not Fall", "Scream Aim Fire", "Hand of Blood" a ďalšie!

