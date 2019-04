Jágr poslal obrancu Budějovíc na JIS-ku a ukončil mu sezónu

Poslal ho do nemocnice! Najskúsenejší hokejista Kladna, ikona českého hokeja Jaromír Jágr (47), sa v zápase baráže o postup do extraligy proti Českým Budějoviciam dostal do kontaktu so súperovým hráčom.

Obrancu Žiga Pavlina zozadu ľahko krosčekoval v 28. minúte. Slovinský hokejista skončil na ľade, odkiaľ mu spoluhráči pomohli na striedačku. V nemocnici diagnostikovali Pavlinovi zlomené rebrá a pre najproduktívnejšieho obrancu základnej časti I. ligy sa sezóna skončila. "Nech je to, ako chce, zranenia sú súčasťou hokeja. Žiga leží na JIS... Určite by pritom chcel byť s nami na striedačke a hrať," povedal trenér Českých Budějovíc Václav Prospal.