Celeste Buckingham šťastím bez seba: Talentovaná speváčka vystúpi po boku svetových hviezd!

Rockoví velikáni Foo Fighters, éterická speváčka Florence + the Machine, indie-popová ťažká váha The 1975, elektro-popové duo Twenty One Pilots, hviezdny DJ Martin Garrix a Ed Sheeran, to sú mená, ktoré potvrdzujú, že program Szigetu 2019 bude opäť veľkolepý.