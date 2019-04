Schmiedlová otočila druhý set a teraz ju v Bogote čaká brazílska generálka

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová (24) úspešne vykročila za obhajobou vlaňajšieho titulu na antukovom turnaji WTA v kolumbijskej Bogote.

V úvodnom kole si ako nasadená štvorka poradila s Belgičankou Ysaline Bonaventureovou 6:2, 6:4. V druhom sete otočila z 2:4.

Jej ďalšou súperkou bude Brazílčanka Beatriz Haddadová Maiová. Zápas bude mať pikantný náboj. Slovensko a Brazília totiž 20. - 21. apríla nastúpia na antuke v AXA aréne bratislavského NTC proti sebe v baráži o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie.

Schmiedlová bola po úspešnom vstupe do turnaja v Bogote spokojná. "Bonaventureová hrala veľmi agresívne, no dokázala sa s tým vyrovnať. Na antuke sa cítim pohodlne. Verím, že toto víťazstvo mi dodá sebavedomie do ďalších zápasov," citovala oficiálna stránka podujatia slová Schmiedlovej, ktorá vlani získala v kolumbijskej metropole tretí titul na WTA Tour.

Dvojhra - 1. kolo:

Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (4-SR) - Ysaline Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:4, Amanda Anisimová (6-USA) - Sabine Lisická (Nem.) 4:6, 6:3, 6:2, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:2, 7:5, Jasmine Paoliniová (Tal.) - Francesca Di Lorenzoová (USA) 6:2, 3:6, 6:4.