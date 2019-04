Súd stopol rozhodnutie Trumpa: Postup proti migrantom bude musieť obhájiť

Americký súd v pondelok zablokoval postup vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorá vracia žiadateľov o azyl späť za mexickú hranicu do rozhodnutia o ich žiadosti.

Praktiku uplatňovanú od januára budú musieť úrady pozastaviť tento piatok. Informovali o tom agentúry Reuters a AP. Vláda sa proti rozhodnutiu môže odvolať. Sanfranciský sudca Richard Seeborg vyhovel žiadosti organizácií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv, ktoré napadli Trumpov krok žalobou. Sudca vydal predbežné opatrenie, ktoré má platiť do rozhodnutia o žalobe. Začne platiť v piatok, aby mali vládne právnici čas na prípadné odvolanie.

Trumpova vláda vracia migrantov do Mexika od januára v rámci programu týkajúceho sa obyvateľov stredoamerických krajín, ktorí väčšinou do USA mieria pri úteku zo svojej vlasti pred chudobou a násilím. Nemexickí migranti, ktorí prekročia južnú hranicu Spojených štátov, sú v súlade s programom vrátení do Mexika, než úrady ich žiadosť o azyl v USA vybavia. Do Spojených štátov sa môžu vrátiť na súdne vypočutie, pokiaľ je však výsledok azylovej procedúry negatívny, sú deportovaní späť do krajiny svojho pôvodu.

Kritici programu tvrdia, že Mexiko nie je pre migrantov bezpečné a sú tam vystavení okrem iného riziku zotročenia zločineckými gangmi. Žiadatelia o azyl navyše podľa nich nebudú mať prístup k riadnemu právnemu zástupcovi. V niektorých mexických mestách pri hraniciach navyše panuje horšie násilie než v mestách Strednej Ameriky, odkiaľ migranti odišli.