Mamička troch detí sa po roku randenia opäť vydala: To, čo sa z jej manžela vykľulo, je čisté peklo

Vzťahy medzi manželmi sú často komplikované. Niekedy však tieto problémy vyvoláva jeden z partnerov zámerne, aby sa dokázal sebecky obohatiť.

Bec Rosen z Austrálie nikdy nemala na mužov šťastie. S otcom svojich troch detí sa rozviedla a tak sa rozhodla odísť zo Singapuru a vrátiť sa naspäť do rodnej Austrálie. Usadila sa v malom pobrežnom mestečku, kde chcela začať odznova. „Vtedy som si ho všimla prvýkrát. Mal priateľku, nevenovala som mu pozornosť. Bol to obyčajný chlapík v strednom veku,“ začala rozprávanie podľa portálu Mamamia. Ani netušila, aký šialený smer naberie jej život a akú dôležitú úlohu v ňom zohrá Hamish McLaren, muž, akých denne stretnete na ulici desiatky.

Do jej života sa začal dostávať naozaj rafinovane.Po čase som začala cítiť, že mi dvorí, no ja som nechcela vzťah." Na prvé rande sa dvojica vybrala do kina.Po siedmich týždňoch randenia sa ich vzťah posunul. „Celé to trvalo to asi 3 minúty, potom sa išiel osprchovať, veľmi sa potil,“ opísala verejne prvé intímne zblíženie. Hamish bol v tom čase pribratý chlap, ktorý nebol navonok atraktívny.

Muž si prezeral Google mapy, vtom spoznal svoju manželku: Expresná žiadosť o rozvod! Po roku od prvého rande prišla žiadosť o ruku. „Bola som šokovaná, no súhlasila som.“ Potom sa začalo postupne všetko meniť. „Dostal novú prácu, často chodil do Sydney a späť. Neskôr sa začal vracať na nových, drahých autách, bola som však rada, že sa mu darí.“ Zmena však nastala aj u jej manžela. „Začal sa o seba viac starať, chodil často do posilky, začal s boxom. Dokonca si nechal do tela pichať botox. Raz priniesol fotku herca Daniela Craiga a povedal, že takto chce vyzerať.“ Jej manžel, ktorý sa ostýchal vyzliecť si tričko na verejnosti, zrazu chodil sebavedomo. „Pol hodinu si pripravoval vlasy len kvôli obyčajnej večeri v malej pizzérii.“

Postupom času začal mať nepríjemné narážky aj na samotnú Bec. „Nikdy som nebola silnejšia, mala som pár kíl navyše, no hovorila som mu, že mám po 40-ke a tri deti. On mi vymenoval asi 7 supermodeliek, ktoré majú podobný vek ako ja a aj rodiny. Nechápala som tú zmenu jeho správania.“ Najhoršie však bolo, že v jej okolí sa začalo šepkať o romániku medzi jej manželom a 17-ročnou priateľkou jej syna. „Neverila som tomu.“ Podozrenia sa začali šíriť, keď požiadal jej rodičov, aby predali svoj víkendový dom. „Chcel od nich vylákať peniaze,“ opísala. Vtedy došlo k hádke. „Síce to zapieral, no ja som mu už neverila. Nakoniec vysvitlo, že naozaj mal románik s tou mladou dievčinou. Môjho syna sa to veľmi dotklo, rozhodla som sa, že je koniec. Vyhodila som ho z domu.“

So svojím podareným manželom sa rozviedla. Koniec celého procesu bol však zvláštny. Hamisha totiž dobehla minulosť. Momentálne sedí vo väzení a stále sa vynárajú nové a nové obvinenia z podvodov. Dokopy má na krku takmer 7 miliónov dolárov (4 430 000 €), ktoré mal vylákať podvodným spôsobom od rôznych ľudí vrátane svojej šéfky. „Síce som prišla o manžela, no zachránila som rodinu,“ dodala na záver Bec, ktorá ešte stále, aj päť rokov po rozvode spláca úvery vo výške 450 000 austrálskych dolárov (284 000 €), ktoré si s jej falošným podpisom zobral jej ex.