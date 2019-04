Herečka zo Zúfalých manželiek na úplnom dne: Priznávam sa!

Americká herečka Felicity Huffman, známa zo seriálu Zúfalé manželky (56), sa spolu so 13 ďalšími ľuďmi priznala k účasti na podvode s prijímacími skúškami na univerzity. V pondelok to podľa agentúry Reuters oznámila americká prokuratúra, ktorá podvod s prijímacími skúškami považuje za najväčší odhalený v histórii Spojených štátov.

Herečka bola súčasťou skupiny päťdesiatich ľudí, v ktorej rodičia podľa prokuratúry celkom zaplatili na úplatkoch 25 miliónov dolárov (22,3 mil. eur), aby sa ich deti dostali na prestížne univerzity. Herečka bola obvinená v marci.

Ústrednou postavou systému podvodov, do ktorého boli popri rodičoch zapletení aj tréneri, je podľa prokuratúry William "Rick" Singer so svojou spoločnosťou Edge College & Career Network. Singer sa k obvineniu priznal, a to vrátane vydierania, prania špinavých peňazí a bránenia spravodlivosti. Mužovi (58) hrozí až 65 rokov väzenia. Súdený bude v júni.

Dokumenty uvádzajú dva typy podvodov. Falšovanie prijímacích testov uchádzačov a vytváranie falošných podkladov pre získanie športových štipendií. Niektorí rodičia využili podľa vyšetrovateľov oba varianty. Podľa spisov herečka poskytla charitatívny príspevok 15 000 dolárov (13,3-tisíc eur), aby sa mohla na systéme zúčastniť v záujme svojej najstaršej dcéry. Medzi obžalovanými je aj herečka Lori Loughlin (54), ktorá je známa predovšetkým z amerického sitcomu Plný dom. Tá dala za prijatie svojich dvoch dcér na univerzitu 500 000 dolárov (cca 445-tisíc eur).