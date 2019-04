Corbyn tri dni rokoval s Mayovou o brexite, nikam to neviedlo: Čo týchto dvoch rozdeľuje?

Názory Labouristickej strany Jeremyho Corbyna a Konzervatívnej strany britskej premiérky Theresy Mayovej na otázku vystúpenia Veľkej Británie z EÚ sa ani po troch dňoch náročných vyjednávaní nezblížili.

V pondelok to oznámil Corbyn, ktorý však dodal, že rokovania budú pokračovať a stále je ešte možné, že budú úspešné. Loptička je však podľa neho na strane konzervatívcov. "Nevyzerá to, že by vláda menila svoje pôvodné červené čiary," komentoval doterajšie rokovania Corbyn.

Hlavný rozdiel medzi oboma stranami je momentálne v tom, že labouristi sú aj v prípade brexitu za užšie vzťahy s Európskou úniou, napríklad sú za zotrvanie krajiny v colnej únii s krajinami EÚ. To Mayová odmieta. Labouristi sú tiež vo väčšej miere ako konzervatívci naklonení prípadnému zrušeniu brexitu a zotrvaniu krajiny v únii a logicky teda aj druhému referendu o brexite.

Po tom, čo britskí poslanci dvakrát za sebou odmietli dohodu o brexite, ktorú Mayovej vláda vyjednala s európskymi predstaviteľmi, rozhodla EÚ o preložení brexitu do 12. apríla alebo 22. mája. Britskí poslanci medzitým dohodu o brexite odmietli aj tretíkrát, čím krajina stratila podľa rozhodnutia EÚ nárok na odklad brexitu do 22. mája. Aktuálnym termínom je teda 12. apríl, Mayová však už medzitým požiadala o odklad brexitu do 30. júna. O tom, či to únia prijme, sa bude rokovať tento týždeň na európskom summite.

Predseda Európskej rady Donald Tusk predtým dokonca navrhol, že by Londýn mohol získať súhlas s odkladom brexitu až na 12 mesiacov. To je však podľa Mayovej veľa. Mayovú kritizujú na domácej pôde na jednej strane stúpenci "tvrdého brexitu", ktorí presadzujú, aby Londýn vystúpil z EÚ bez akejkoľvek dohody, ale tiež stúpenci zotrvania krajiny v únii, podľa ktorých by sa mal brexit úplne zrušiť. K nim sa radí aj pomerne veľká časť poslancov z labouristického tábora. Zrušenie brexitu však Mayová vôbec nepripúšťa a tento scenár používa len ako odstrašujúci príklad, keď chce prinútiť poslancov hlasovať za jej dohodu. Premiérka striktne odmieta aj opätovné referendum o brexite, pričom argumentuje, že nie je možné pýtať sa občanov ešte raz na to isté, na čo už raz odpovedali. Už niekoľko mesiacov je pritom verejná mienka v krajine jednoznačne naklonená zotrvaniu v únii, čo potvrdzujú prieskumy všetkých renomovaných agentúr.