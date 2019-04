Do MS v ľadovom hokeji zostáva 31 dní: Čo uvidia fanúšikovia cestou na štadión v Bratislave?

Nepoučiteľní! Pred necelým mesiacom sme písali o tom, čo všetko plánujú zmeniť na Hlavnej železničnej stanici pri príležitosti blížiacich sa MS v hokeji.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vtedy priznali, že sa rozhodli vykonať aspoň kozmetické úpravy, ktorými by čiastočne zaplátali dezolátny stav stanice. Boli sme sa pozrieť, aké zmeny zatiaľ urobili a tiež sme prešli trasu, ktorou sa pravdepodobne fanúšikovia vydajú k štadiónu. Na ceste ich čaká niekoľko prekvapení.

Vstupná brána hlavného mesta

Na Hlavnej vlakovej stanici nastali malé zmeny. Budova pôsobí podpriemerným dojmom. Robotníkom zostáva dosť práce, no napriek tomu vidia ŽSR situáciu optimisticky. „Dodávatelia sú zmluvne zaviazaní práce dokončiť a odovzdať do 30. 4. 2019, teda do začiatku MS. Pracuje sa aj počas nočných hodín,“ prezradil hovorca ŽSR Michal Lukáč. Náklady na opravu odhadli na 382 375 €

Čo zmenili

• nový grafický orientačný systém, nové piktogramy, smerové vodorovné značenie

• odstránenie vizuálneho smogu (staré polepy)

• vyčistenie sklenených plôch

• na 2. podlaží osadenie sadrokartónu medzi reštauráciou a čakárňou

• nové svetelné označenie stanice (hlavný nápis)

• vyčistenie vonkajšieho obkladu stanice

• čistenie a výmena zdrojov všetkých svietidiel (výmena za LED)

Na tomto pracujú

• svetlík - potiahnutie novou perforovanou fóliou s vizuálom pôvodného svetlíka

Toto ich čaká

• úprava kvetináčov

• hĺbkové čistenie podláh, obkladov, schodísk, podchodov a zábradlí

• olištovanie káblových rozvodov

• nové graficky atraktívne polepy na sklenené plochy

• čistenie podhľadov pri pokladniciach

• vyčistenie a vymaľovanie vykurovacích telies

Náklady: 382 375 €

TRASA K ZIMNÉMU ŠTADIÓNU

Z Hlavnej stanice sa väčšina fanúšikov vyberie na štadión asi najkratšou cestou. No trasa z Hlavnej stanice k zimnému štadiónu vedie cez Šancovú ulicu a tam stojí niekoľko odpudzujúcich objektov.

Zastávka Hlavná stanica: Skvie sa čistotou

+ v okolí zastávok zmizol neporiadok a odpadky

Zastávka Karpatská/Šancová: Domy hyzdia grafity

- domy s padajúcou omietkou

- plechová barabizňa

- smog

- chodníky v dezolátnom stave, nie sú bezbariérové

- pôsobí špinavým dojmom

Račianske mýto: Veľa zelene

+ dostatok zelene v parku

+ zrekonštruované domy

Trnavské mýto

+ zrekonštruovaný podchod

+ obchodné centrum

- Istropolis v zlom stave

- ošarpaná Tržnica

Zimný štadión: Čisté prostredie

+ zeleň a lavičky pri budove štadióna

+ čistota

+ okná štadióna pravidelne čistia

+ malé prevádzky