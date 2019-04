Úraduje aj z väzby! SMS-ky medzi Kočnerom a Šufliarskym: Obvinený podnikateľ zakročil!

Obvinený podnikateľ Marian Kočner nedal súhlas na zverejnenie SMS komunikácie s bývalým prvým námestníkom generálneho prokuratúra Petrom Šufliarskym. Vo svojom večernom spravodajstve o tom v pondelok informovala televízia Markíza, ktorej to potvrdil obhajca podnikateľa Marek Para.

Zverejnenie SMS komunikácie s obvineným podnikateľom, ktorý je momentálne vo väzbe, sľúbil Šufliarsky po prevalení prípadu. Všetkých vyše 400 správ, ktoré si vymenili, chcel verejnosti ukázať. Mal tak potvrdiť svoje slová, že s podnikateľom o ničom vážnom nekomunikoval a SMS komunikácia bola len v rámci slušnosti a profesionality.

Šufliarsky neskôr prišiel s vyhlásením, že súhlas na zverejnenie komunikácie len on sám dať nemôže. Odvolal sa pri tom na telekomunikačný zákon. Zverejnenie komunikácie by preto musel povoliť aj Marian Kočner. Jeho právny zástupca však televízii Markíza potvrdil, že na to súhlas nedal.

"V tomto štádiu to nie je možné, nakoľko sme podali trestné oznámenie pre úniky zo spisu a jedným z týchto únikov má byť aj SMS komunikácia s rôznymi ľuďmi," povedal Para. Prípadný súhlas by podľa neho mohol zmariť aj vyšetrovanie únikov z vyšetrovacieho spisu. "Verím, že prebieha vyšetrovanie a tým, že by sme dali súhlas, tak by sme de facto umožnili nekontrolované šírenie a nebolo by možné ustáliť tento, nazvem to, pôvodný zdroj úniku," podotkol pre televíziu obhajca.