Scenárista Andy Kraus s priateľkou Jankou majú radostnú správu: Čakáme bábätko!

Po tretí raz otcom! Scenárista a herec Andy Kraus (51), ktorý sa predvlani rozviedol s exmanželkou Danielou (45), tvorí už takmer dva roky pár s priateľkou Jankou (33).

Zamilovaná dvojica dokonca spoločne zostala žiť v luxusnej vile v rakúskom Prellenkirchene, ktorú Andy pred pár dňami nečakane stiahol z ponuky realitnej kancelárie. Podľa exkluzívnych informácií Nového Času je dôvodom tehotenstvo Krausovej priateľky, ktorá mu o niekoľko mesiacov porodí ich prvé spoločné dieťa.

Kraus žil s exmanželkou Danielou sedemnásť rokov. V novembri 2017 sa dvojica rozviedla a každý si išiel svojou vlastnou cestou. V tom čase Andy už niekoľko mesiacov randil s Jankou, ktorá pracuje v štátnej správe a vychováva päťročného synčeka. Zaľúbený Kraus sa nikdy netajil tým, že jeho veľkou túžbou je spoločné dieťa s Jankou.

„Ja sa tomu nebránim. Nechávame to na rozhodnutie Najvyššieho,“ povedal Andy vlani v novembri. Odvtedy prešlo pár mesiacov a jeho túžby po bábätku s priateľkou sa naplnili. „Čakáme s Jankou bábätko. Je v trinástom týždni. Nevieme ešte, či to bude chlapček, alebo dievčatko,“ priznal exkluzívne pre Nový Čas scenárista, ktorý sa tak v polovici októbra stane po tretí raz otcom.

Rozhodli sa pre Rakúsko

Po rozvode s Danielou si Kraus nechal luxusný dom so siedmimi izbami, s tromi toaletami, dvomi kúpeľňami, keramickým bazénom so slanou vodou a so záhradným domčekom s posilovňou, s herňou a so saunou. Vlani v októbri sa však rozhodol, že haciendu predá. Svoje plány však prehodnotil a pred pár dňami stiahol ponuku predaja luxusnej vily z realitnej kancelárie.

„Pôvodne sme chceli dom v Rakúsku predať, kúpiť si byt v Bratislave a tiež kúpiť chalupu, lebo by nám záhrada chýbala. Nakoniec sme sa rozhodli, že dom v Rakúsku si zatiaľ ponecháme, preto som ho stiahol z predaja,“ vysvetlil Kraus pre Nový Čas. Je zrejmé, že ho k tomuto rozhodnutiu prinútilo Jankino tehotenstvo a to, že sa ich rodina rozrastie o ďalšieho potomka.

Deti sú preňho všetkým

Scenárista má z predchádzajúceho manželstva dve deti - dcéru Zoju a syna Borisa, s ktorými má napriek rozvodu s ich matkou nadštandardné vzťahy.

„Máme s Borisom aj so Zojkou veľa spoločných záujmov a vždy máme množstvo tém, o ktorých sa dokážeme rozprávať. Snažím sa im pomáhať v rámci svojich schopností a možností a čas, keď sme spolu, si užívame naplno,“ uviedol pred časom herec.

Príbeh ich lásky

Máj 2017 - Kraus podal žiadosť o rozvod.

​Júl 2017 - Herec otvorene priznal vzťah s novou láskou.

November 2017 - Sedemnásťročné manželstvo Andyho a Daniely súd rozviedol.

Október 2018 - Scenárista priznal, že s priateľkou túžia po spoločnom dieťati.

Apríl 2019 - Janka je v 13. týždni tehotenstva.