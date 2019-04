Smrť krásnej bankovej úradníčky zo Svitu si nikto nevie vysvetliť: Lýdiu († 28) našli utopenú v rieke

Nikto si nedokáže vysvetliť, čo sa mohlo stať. Hrozný nález čakal na ranného bežca v mestečku Svit pod Tatrami.

Vo vode uvidel červenú vetrovku a vzapätí si uvedomil, že ide o ľudské telo. Zalarmoval záchranárov a tí spolu s hasičmi vytiahli z vody bezvládnu mladú ženu, ktorej lekár už nedokázal pomôcť. Záhadné úmrtie Lýdie († 28), ktorá pracovala v jednej z tamojších bánk, začala vyšetrovať polícia.

Telo mladej ženy našiel v pondelok ráno v rieke Poprad náhodný bežec. Napriek tomu, že na miesto prišli všetky zložky záchranného systému, už jej nebolo pomoci. V rieke ležala minimálne desať hodín. Prečo a ako sa tam dostala, začala vyšetrovať polícia. Otvoriť galériu Breh je v miestach, kde mladú ženu našli, dosť strmý a kamenný. Zdroj: iglu

„Môžem potvrdiť, že v rieke Poprad v meste Svit sa našlo telo 28-ročnej ženy. Podľa obhliadajúceho súdneho lekára neboli zistené známky cudzieho násilného zavinenia ani iné cudzie zavinenie. To polícia zatiaľ vylúčila, ale začala trestné stíhanie pre usmrtenie a nariadila súdnu pitvu,“ povedala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Keksy a cigarety v taške

Na brehu, ktorý je v týchto miestach dosť strmý a kamenný, asi 90 metrov proti prúdu rieky sa našla igelitová taška, ktorá patrila nebohej. Mala v nej džús, keksy, cigarety a mobil. Na brehu boli aj ohorky cigariet rovnakej značky ako v taške. Na tele Lýdie († 28) boli zranenia po páde - mala rozbitú bradu a poškriabané hánky prstov na oboch rukách. To by mohlo nasvedčovať, že ju mohol niekto strčiť, pričom padla na ruky dolu tvárou, následne stratila vedomie a utopila sa. Rovnako však mohlo dôjsť aj k nešťastnému pošmyknutiu.

Viac svetla do prípadu môže vniesť dnešná pitva a toxikologické vyšetrenia. Vo svitskej banke, kde mladá inžinierka pracovala, sa z jej smrti nevedia spamätať. „Usmiata, milá, nápomocná... To je naša Lydka. V piatok popoludní sme sa rozlúčili, popriali si pekný víkend a pondelok sme sa mali stretnúť opäť v práci. Namiesto toho prišla táto desivá správa. Nikto tomu nedokáže uveriť,“ povedala kolegyňa nebohej mladej ženy. Aj klienti, s ktorými prichádzala do kontaktu, sú z nešťastia v šoku: „Také milé mladé dievča a takto skončí. To nemôže byť pravda.“