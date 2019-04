Pri mohutnej explózii zahynul v byte samotár Samuel († 61): Chcel chemik vyhodiť bytovku do vzduchu?

Bola to rana ako z dela. V pondelok nadránom vybuchla neznáma trhavina v jednom z bytov v Banskej Bystrici a usmrtila Samuela († 61), ktorý tam býval.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podľa susedov bol tento muž schizofrenik, ubližoval dospelým aj deťom a báli sa ho. Tí, ktorí prišli po výbuchu do bytu, hovoria, že do stropu v obývačke boli vydlabané diery, do ktorých plánoval vyučený chemik výbušninu umiestniť.

Trhavina Samuelovi však vybuchla v rukách pri manipulácii s ňou. Podľa susedov malo ísť o pomstu, lebo z bytu, kde žil od malička, sa mal v pondelok alebo v utorok vysťahovať. Detonácia bola až taká silná, že drevené okenné rámy ostali polámané. Sklo aj veci z bytu ležali rozmetané v okolí bytovky.

Samuel, ktorému pred pár mesiacmi zomrela mama, bol dlhé roky nezamestnaný. Byt mal plný chemikálií a skúmaviek. „S každým mal problémy. Bol to schizofrenik a čudák. Robil ľuďom aj deťom zle, doslova ich neznášal,“ povedal Ľudevít, ktorý býval v byte pod ním a pokračoval: „Bol chemik, ale nikde nepracoval. Pred viac ako 10 rokmi si urobil aj vysokú školu.“

Samuelova suseda prezradila, že byt už nevlastnil, mal patriť realitke.Roztrhalo ho to na kusy. Z jeho strany určite išlo o pomstu, takto sa chcel rozlúčiť.prezradila suseda.

Prípadom sa zaoberá polícia. „V jednom z bytov došlo dosiaľ z neznámych príčin k výbuchu, ktorý si vyžiadal život muža. Výbuch si vyžiadal evakuáciu ľudí z bytovky,“ informovala Petra Kováčiková, banskobystrická krajská policajná hovorkyňa.

Na mieste zasahovalo 12 hasičov s technikou. Zo štvorpodlažného domu evakuovali takmer 20 ľudí vrátane detí. Niektorí išli k príbuzným, ostatní sa približne po 2 hodinách mohli vrátiť do svojich bytov.