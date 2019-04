Trest smrti za selfie?! Slovákmi obľúbená turistická destinácia chystá radikálne opatrenie

Zaobstarať si fotografiu na pláži neďaleko medzinárodného letiska na thajskom ostrove Phuket, nad ktorou prelietavajú veľmi nízko pristávajúce lietadlá, patrí k snom nejedného turistu. V budúcnosti by za selfie s pristávajúcim lietadlom mohol turistom hroziť až trest smrti, varoval spravodajský server news.com.au.

Medzinárodné letisko na Phukete leží na severozápadnom pobreží ostrova a lietadlá klesajúce na pristátie prelietavajú veľmi nízko nad plážou Maj Kchao. To sa v posledných rokoch stalo neodolateľným lákadlom pre turistov túžiacich po zaujímavej fotografii. Thajskí oficiálni činitelia ale usúdili, že zhotovovanie fotografií by mohlo rozptyľovať pilotov, a preto podľa denníka Bangkok Post vytvárajú novú bezpečnostnú zónu neďaleko pristávajúcej dráhy, do ktorej nebudú mať turisti prístup.

Ľuďom, ktorí tento zákaz porušia, hrozí, že budú obvinení a súdení na základe zákona o letectve, pod ktorý bude vytvorenie novej zóny spadať. Za porušenie tohto zákona hrozí až trest smrti. Menej tvrdé tresty zahŕňajú pokutu do výšky 40 000 bahtov (cca 1 113 eur) alebo trest väzenia až 20 rokov.