Recepčnú Luciu čakal po príchode výplatnej pásky šok: Almužna za prácu v hoteli!

Je to ako zlý sen. Pracovať s ľuďmi a starať sa o ich komfort v útulnom hoteli v centre veľkého mesta bolo zamestnanie, ktoré sa Lucii Cabukovej (33) páčilo. Robila recepčnú a nebol pre ňu žiaden problém pracovať v noci aj cez víkendy. Keď však dostala od zamestnávateľa výplatnú pásku, od úžasu onemela.

Lucia sa na prácu recepčnej tešila. „Starať sa o pohodlie ľudí, chod hotela a vytvárať príjemné prostredie svojím vystupovaním je niečo, čo ma baví, takže som do práce chodila s radosťou,“ vraví Lucia, ktorá rada odrobila aj nočné zmeny a víkendy.

Keď však dostala do rúk výplatnú pásku, utrpela šok. „Za drinu som dostala 100 €. Keď som videla tú sumu, najskôr som si myslela, že sa mzdárka pomýlila, lenže ona sa nepomýlila,“ hovorí užasnutá žena a pokračuje: „Odrobila som viac hodín, ako je uvedené na výplatnej páske a nedostala som žiadne príplatky za noc, víkendy, ba ani stravné lístky. Vyzýva ministra práce, aby jej vysvetlil, ako sa vôbec môže na trhu práce takáto výplatná páska objaviť. „Rada by som sa s pánom ministrom stretla osobne, ja tomu nerozumiem,“ dodala sklamane.

Preverí to inšpektorát

Hovorkyňa Inšpektorátu práce v Žiline Petra Morincová prezradila, že Luciiným prípadom sa budú zaoberať inšpektori. „K predloženej výplatnej páske Inšpektorát bezpečnosti práce v tomto štádiu poznania nemôže zaujať stanovisko. Ide len o jeden doklad, ktorý bez posúdenia ďalších relevantných dokladov, akými sú napr. pracovná zmluva alebo evidencia pracovného času, a zistenia skutkových okolností nie je možné označiť za doklad, ktorý by obsahoval údaje v rozpore so zákonom.“

Mladá žena má za sebou niekoľkoročné skúsenosti s prácou nielen ako čašníčka, barmanka alebo recepčná, ale aj ako predavačka. Za hotel, v ktorom pracovala, sa vyjadrila vedúca recepčných. „Preverím, či sme jej všetko uhradili aj s príplatkami a koľko práce odviedla a potom sa k tomu vyjadríme. Je nám ľúto, že je so mzdou nespokojná, ale takéto nízke hodinové sadzby sú na celom Slovensku, za to my nemôžeme,“ uzavrela.

Jej výplatná páska za február 2019