Najvyšší súd môže fašistom nabúrať plány: Prídu kotlebovci o eurovoľby?!

Dnes sa rozhodne o osude kotlebovcov! Ubehli takmer dva roky, odkedy generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal návrh na rozpustenie Ľudovej strany Naše Slovensko.

Pre rozsiahlosť spisu Najvyšší súd vytýčil pojednávanie až nadnes a podľa vyjadrení odborníkov sú všetky možnosti otvorené.

Kotlebovci sa však nevzdávajú a zvolali na pondelok protest. Čím šéf prokuratúry odôvodnil svoju žiadosť a čo sa stane s piatou najväčšou parlamentnou stranou, ak sudca jeho argumentom vyhovie?

„Vyhodnotenie rozsiahlych zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana ĽSNS ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy. Podľa názoru prokuratúry cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike,“ vysvetlila hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Jej šéf Jaromír Čižnár v návrhu na rozpustenie strany kotlebovcom prisudzuje viacero závážnych previnení vrátane šírenia nenávisti, protidemokratickú rétoriku, používanie nacistických symbolov atď., pričom poukazuje na viaceré verejné vystúpenia kotlebovcov, ale aj program ĽSNS či jej postoje v straníckych novinách. Ak súd rozhodne v Kotlebov neprospech, mohlo by to teoreticky znamenať stopku ĽSNS v eurovoľbách, v prospech kotlebovcov však hrá čas. Otvoriť galériu Kotlebovci sú známi pre viaceré problémy so zákonom. Zdroj: tasr

„To sa viaže na právoplatnosť rozhodnutia. Je tam doručenie, nejaká lehota, plus podanie sťažnosti na Ústavný súd, ktorý má v tomto prípade odkladný účinok. Takže nezdá sa mi veľmi reálne, že by sa to mohlo dotknúť eurovolieb akokoľvek,“ myslí si ústavný právnik Eduard Bárány.

S jeho názorom sa stotožňuje aj docent Katedry ústavného práva na Univerzite Komenského: „Dotknutá parlamentná strana má do 2 mesiacov právo požiadať o preskúmanie ústavnosti a zákonnosti rozhodnutia na Ústavnom súde a po dobu, pokiaľ ÚS nerozhodne, bude platiť odkladný účinok rozhodnutia NS SR. Prakticky by preto nedošlo k zrušeniu a následne k zániku PS pred rozhodnutím ÚS SR. V takomto prípade by sa dotknutá PS mohla na voľbách zúčastniť.“ Kotlebovci už majú v zálohe aj ďalšiu stranu.

Eurovolieb sa to nedotkne

Eurovoľby zrejme stihnú

- Ak by došlo k zrušeniu parlamentnej strany (PS) rozpustením, tak by hlasovacie lístky ani nemali vytlačiť a distribuovať. Pokiaľ by k tomu došlo, musia byť vyhodnotené ako neplatné. Treba si však uvedomiť to, že do 2 mesiacov od rozhodnutia NS SR môže dotknutá PS požiadať o preskúmanie ústavnosti a zákonnosti rozhodnutia na Ústavnom súde SR a po dobu, pokiaľ ÚS SR nerozhodne, bude platiť odkladný účinok rozhodnutia NS SR. Prakticky by preto nedošlo k zrušeniu a následne k zániku PS pred rozhodnutím ÚS SR. V takomto prípade by sa dotknutá PS mohla na voľbách zúčastniť. Tento „odklad“ sa následne týka aj straty časti príspevku na činnosť. Konanie na ÚS SR môže trvať relatívne dlho, keďže je plénum ÚS SR stále nefunkčné a keďže ÚS SR na toto konanie nemá stanovenú ani lehotu na rozhodnutie.

Rozpustenie strany nepomôže

- Dejiny nám ukazujú, že rozpustenie fašistických strán síce môže dočasne pomôcť, no problém to nevyrieši. Hitlerovu NSDAP v novembri 1923 takisto zakázali. O 10 rokov už bola pri moci. Dôvody, pre ktoré vôbec nabral fašizmus a radikálna pravica na sile a ktoré naň vytvárajú živnú pôdu, zákazom strany nezmiznú. Korupcia, dlhodobo zanedbávaná rómska problematika, veľké sociálne rozdiely... Ak chceme fašizmus definitívne zlikvidovať, musíme v prvom rade vytrvalo, odhodlane a dlhodobo pracovať na odstránení problémov, ktoré ho spôsobujú a z ktorých rastie. Je potrebné najmä vybudovať dôveru občanov v to, že demokracia funguje.

Čo Čižnár vyčíta ĽSNS

1. ĽSNS = Slovenská pospolitosť

Nová strana Kotlebovcov je podľa Čižnára rovnaká ako v roku 2006 rozpustená Národná pospolitosť. Spoločných menovateľom oboch je sociálna, nacionálna i náboženská demagógia, vo svojej vulgárnej podobe nevraživosti voči nimi označeným štátnym, spoločenským a kultúrnym inštitúciám, osobám a skupinám,“ uviedol Čižnár v návrhu.

2. Protidemokratická strana

„Postoje strany presvedčivo ukazujú, že súčasný systém strana za demokratický nepovažuje a skutočným cieľom ĽSNS je jeho odstránenie,“ píše sa v žalobe.

3. Šírenie nevraživosti

Program ĽSNS obsahuje viacero kontroverzných bodov, napríklad aj to, že strana „spraví poriadok s parazitmi v osadách“ či „ochráni ľudí pred stupňujúcim sa cigánskym terorom“.

4. Vytváranie strachu z migrantov

Generálny prokurátor vyčíta ĽSNS aj postoj k migrantom, pri ktorých strana použila heslá ako „nedovolíme imigrantom obsadiť Slovensko“ či „Slovensko nie je Afrika! Nikdy sa nepodriadime cudzincom“.

5. Nacistická symbolika

Šeky v hodnote 1488 eur. Zdravenie členov pokrikom „Na stráž,“...

6. Hlásia sa k vojnovej Slovenskej republike

Členovia strany sa netaja sympatiami k režimu totalitnej vojnovej Slovenskej republiky, osobitne k jej prezidentovi Jozefovi Tisovi, odsúdenému za vojnové zločiny