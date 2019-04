V Nitre vládne veľká maródka: Kto sa dá na finále dokopy?

Ťažká pozícia. Hokejistov Nitry sprevádza počas play-off smola na zranenia, keď im zo zostavy vypadli viacerí hráči a ďalší nastupovali s boľačkami pod injekciami.

Aj napriek tomu zvládli 7. zápas semifinále na ľade Zvolena (4:1) a tréner Antonín Stav­jaňa (56) verí, že do dnešného úvodného zápasu finále na ľade Banskej Bystrice sa niektorí jeho zverenci dajú zdravotne dokopy.

Jeden z najlepších nitrianskych útočníkov Juraj Majdan odohral proti Zvolenu len dva zápasy a sezóna sa pre neho zrejme už skončila. Podobne by na tom mal byť aj Kanaďan Judd Blackwater, ktorý nezvládol tvrdý, no čistý zákrok Samuela Petráša, hoci z Nitry zaznievajú hlasy, že do finále by mohol zasiahnuť. Piatkový zápas vo Zvolene navyše nedohral obranca Miroslav Pupák, jeden z najviac vyťažovaných obrancov Kenney Morrison zase zvládol len niekoľko striedaní a zranenia trápili aj Adriána Slobodu, Matúša Raisa či Branislava Rapáča.

„Naša situácia nie je ideálna. Od posledného zápasu vo Zvolene však uplynulo niekoľko dní a je možné, že do prvého finálového súboja sa niektorí dajú dokopy.uviedol tréner Stav­jaňa. Hokejisti Nitry sa rozhodne na zranenia nevyhovárajú a sú odhodlaní vybojovať pre svoj klub druhý titul v histórii. „Už vo Zvolene sme dokázali, že srdce niekedy víťazí nad kvalitou.Na žiadne zranenia či boľačky sa nebudeme vyhovárať,“ uviedol Rapáč.Nitra je jediný slovenský klub, na ktorého striedačke je počas zápasov žena. Prácu fyzioterapeutky Lenky Skaličanovej si hráči nevedia vynachváliť.povedal pre hokej.sk útočník Samuel Buček.