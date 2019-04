Slovenskí hokejoví reprezentanti sa stretli v Piešťanoch: Štart Špirka je proti Nemcom otázny

Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu sa na pondelkovom zraze v Piešťanoch hlásilo pred dvojzápasom s Nemeckom päť nových hráčov.

Po vypadnutí z play off doplnili káder útočníci Patrik Svitana a Dávid Bondra z HK Poprad, Rastislav Špirko z HKM Zvolen a obrancovia Patrik Koch z HC Košice a Martin Fehérváry zo švédskeho HV 71. Ďalší dvaja Zvolenčania Michal Chovan a Milan Kytnár sa po dohode pridajú k národnému mužstvu v utorok.

V porovnaní s predchádzajúcou reprezentačnou akciou už ďalej nefigurujú v kádri obrancovia Adam Jánošík a Peter Trška a útočníci Dávid Gríger, Andrej Kudrna a Tomáš Mikúš. Realizačný tím doplnil tréner Zvolena Andrej Podkonický, ktorý bude na domácich MS Ramsayho asistent spoločne s Róbertom Petrovickým a Michalom Handzušom.

Po úvodnom prípravnom stretnutí so Švédskom v Topoľčanoch (0:4) čakajú Slovákov tri prípravné bloky v rámci série Euro Hockey Challenge. Najbližšie sa stretnú s Nemcami vo štvrtok 11. apríla v Kaufbeurene (19.00) a v sobotu 13. apríla v Garmisch-Partenkirchene (20.00).

V národnom tíme sú spolu opäť pokope Svitana s Bondrom a Dávidom Bucom, ktorí tak majú šancu obnoviť úspešnú spoluprácu "popradského" útoku z vlaňajších MS. "Úprimne som sa potešil, že sa Patrik s Dávidom pridali k tímu. Uvidíme, ako to tento rok bude. Minulý rok nám to vyšlo a ja verím, že medzi nami bude pokračovať chémia a že to zopakujeme," zaželal si Buc, ktorý na rozdiel od svojich "parťákov" už nastúpil v prvom prípravnom dueli so Švédskom. "V ňom bolo vidno, že sme dlho nehrali a vypadli z herného rytmu. Trénovať sa dá, koľko chcete, ale až zápasy vám ukážu nedostatky. Verím, že sa náš výkon bude od zápasu k zápasu zlepšovať. Nemci budú hrať viac fyzicky než Švédi, tí to mali postavené viac na technike a korčuľovaní," dodal.

Po vypadnutí Zvolena v semifinále play off Tipsport Ligy sa k národnému tímu pripojil Rastislav Špirko. Skúsený útočník prišiel o časť sezóny po operácii kolena, ktoré si zranil na februárovom Kaufland Cupe v dueli s Bieloruskom. Po dvojmesačnej pauze sa v závere klubového ročníka vrátil do zostavy Zvolena, aby pomohol mužstvu vo vyraďovacích bojoch, no ako sám priznal, stále sa necíti stopercentne fit. Jeho štart v zápasoch s Nemeckom je teda otázny, rozhodne sa o ňom po porade s trénermi a lekármi.

"Som tu, aby som absolvoval čo najviac tréningov, pracoval s kondičným trénerom. Vo Zvolene som totiž pred návratom neabsolvoval žiadny ostrý tréning, iba som naskočil rovno do zostavy, teraz budem musieť pracovať na tom, aby som kondičku nabral a mal takú fyzickú prípravu, ako sa patrí na reprezentáciu. Uvidíme, či pôjdem tento týždeň do zápasov, to sa ešte rozhodne," uviedol Špirko. Samozrejme, domáce MS sú obrovské lákadlo, no 34-ročný útočník by sa chcel pobiť o miestenku, aj keby sa šampionát nehral tento rok na Slovensku. "Myslím si, že by som postupoval rovnako. Na majstrovstvách sveta som ešte nikdy nehral, samozrejme, roky pribúdajú a človek by to chcel určite zažiť aspoň raz," dodal Špirko.

O 12 rokov mladší Patrik Koch pôvodne figuroval v nominácii ako náhradník, pozvánku do reprezentácie dostal po vyškrtnutí dvojice obrancov. "Som veľmi rád, že ma tréneri zavolali, budem sa snažiť ukázať maximum. Verím, že sa tímu bude dariť v príprave aj na majstrovstvách sveta. Uvedomujem si konkurenciu, je obrovská, každý chce hrať na domácich MS, budem sa snažiť robiť všetko na sto percent, budem makať, drieť a verím, že trénerov presvedčím," povedal 22-ročný zadák HC Košice, ktorý už má za sebou reprezentačné štarty na prípravných turnajoch v Bratislave a Švajčiarsku.

Po dvojzápase s Nemcami čakajú Slovákov v rámci záverečnej prípravy na MS súboje s Rakúskom v Salzburgu a Innsbrucku (19. a 20. apríla) a s Českom v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla). Duel proti Veľkej Británii odohrajú v Poprade (4. mája 2019) a generálkou na svetový šampionát bude zápas s Nórskom v Michalovciach (7. mája 2019).

Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti Nemecku:

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 43/0), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 3/0)

Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 48/5), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 18/1), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL, 17/0), Martin Chovan (HC 07 Detva, 8/1), Patrik Koch (HC Košice, 4/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK, ČR, 12/0), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL, 115/9), Martin Štajnoch (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 23/0)

Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči, Rus./KHL, 60/12), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL, 27/2), Lukáš Cingel (Mountfield HK, ČR, 52/4), Michal Chovan (HKM Zvolen, 8/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 13/0), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4), Adam Liška (Slovan Bratislava, Rus./KHL, 3/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 22/1), Dávid Bondra (HK Poprad, 21/4), Ladislav Nagy (HC Košice, 109/33), Matej Paulovič (Mountfield HK, ČR, 19/3), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 11/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL, 15/0), Radoslav Tybor (Vítkovice, ČR, 42/4)