Opomenutie detailov môže spôsobiť problémy: 7 tipov, čo skontrolovať po zime na vašom aute

Nenechajte to na náhodu! Zima býva pre vozidlá najťažším obdobím, preto je dôležité skontrolovať kritické časti, ktoré trpia najviac.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Nový Čas a magazín AUTO BILD vám ponúkajú 7 tipov, čo sa oplatí preveriť, aby vám auto slúžilo čo najdlhšie. Niektoré úkony zvládne i laik v garáži, iné si vyžadujú zásah v servise.

1. Pneumatiky

Väčšina motoristov sa po zime obmedzí iba na prezutie pneumatík. Niektorí sú schopní vymeniť zimné plášte za letné sami, iní to nechajú na pneuservis. Bez ohľadu na to, kde a ako pneumatiky budete prezúvať, nezabudnite skontrolovať stav a nahustenie rezervnej pneumatiky. Pokiaľ máte len súpravu na opravu pneumatiky, skontrolujte, či je kompletná.

2. Brzdy

Na brzdách sa usadzujú nečistoty z ciest vrátane zvyškov posypových materiálov, ktoré ich ničia. Súčasťou brzdového systému však nie sú len kotúče či čeľuste, ale aj hadičky či brzdová kvapalina. Vizuálna kontrola by sa mala zamerať na stav brzdového kotúča a obloženia. Popri kontrole bŕzd a podvozku je vhodné preveriť aj tlmiče či gumové tesnenia.

3. Podvozok

V zime dostáva, pochopiteľne, zabrať aj celý podvozok. Posypová soľ je veľmi účinným urýchľovačom korózie, ktorá sa uchytí na miestach, kde kamienky mohli poškodiť ochrannú vrstvu. Absolútne minimum je vizuálne skontrolovať stav podvozka a o prípadných nálezoch sa poradiť s mechanikom.

4. Akumulátor

Nízke teploty dávajú akumulátorom poriadne do tela. Nejde len o spomalenie chemických reakcií, ale aj o to, že akumulátor musí prekonávať odpor tuhého oleja v motore a prevodovke. Pokiaľ auto štartuje čoraz horšie a batéria má viac než štyri roky, odporúčame zájsť do servisu a nechať jej kapacitu preveriť. V prípade, že batéria je naozaj stará, vymeňte ju.

5. Klimatizácia

Nedostatočná starostlivosť o klimatizáciu môže mať nielen estetický problém vo forme zápachu v kabíne, ale aj koróziu. Údržba klimatizácie patrí medzi najlacnejšie úkony, aj v značkových servisoch môže výmena chladiaceho média či dezinfekcia stáť len 20 či 30 eur. Najkritickejším obdobím na tvorbu plesní je práve zima.

6. Kvapaliny

Pre životnosť vozidla sú prevádzkové kvapaliny kľúčové. Nedostatok oleja alebo starý olej zhoršujú opotrebovanie pohyblivých častí motora. Rovnako je pre správnu funkciu motora dôležitý dostatok chladiacej kvapaliny, ktorá by nemala byť staršia než päť rokov. Nezabudnite vymeniť aj kvapalinu do ostrekovačov za letnú.

7. Stierače

Mráz poškodzuje gumu a pri nešetrnom odtrhnutí primrznutého stierača je poškodenie nevratné. Kompletné stierače vrátane ramienok stoja niekoľko eur a aj tie najdrahšie a najkvalitnejšie kúpite za 30 či 40 eur. Len pripomenieme, že pri kontrole stieračov je vhodné nastaviť a vyčistiť aj ostrekovacie dýzy.

Viac v AutoBilde

Ďalšie zaujímavé témy, ako napríklad exkluzívna prvá jazda s novými hybridnými SUV z dielne Subaru, ktoré sme vyskúšali ako prví v Európe, alebo porovnávací test dvoch Trabantov, ktorý ukazuje, ako veľmi sa tieto socialistické autá od seba mohli líšiť, prináša len nové vydanie motoristického magazínu AUTO BILD. Aké pneumatiky kúpiť? Nový AUTO BILD prináša aj najväčší test 53 letných plášťov, v ktorom sa ukázali obrovské rozdiely v brzdnej dráhe.