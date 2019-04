Patológ o pitve princeznej Diany († 36): Mal na stole tisíce tiel, no niečo také ešte nevidel

Smrť princeznej Diany je aj po 22 rokoch opradená radom dohád a teórií, ktoré možno označiť za konšpiračné.

Avšak patológ, ktorý bol poverený pitvou tela matky princov Williama a Harryho, tvrdí, že jej smrť bola odvrátiteľná. Diana totiž zomrela na následky krvácania do pľúc maličkou cievkou, ktorá jej pri nehode praskla. A stačilo málo, aby toto zranenie prežila.

Doktor Richard Shepherd tvrdí, že sa za svoju kariéru nikdy nestretol s niečím podobným, a to pitvali viac ako 23-tisíc tiel. Vo svojej knihe Unnatural Causes píše, že princeznina smrť bola sériou nešťastných náhod.



,,Len keby mala zapnutý pás, len keby narazila do sedadla pred sebou pod inými uhlom alebo v nižšej rýchlosti, len keby ju záchranka ihneď odviezla do nemocnice. Patológia príčiny jej úmrtia je, podľa mňa, nespochybniteľná. Ale smrteľné prasknutie tej maličkej pľúcnej žilky je opradené radom faktov, ktoré sú dosť nejasné, takže umožňujú celému radu teórií bohato sa rozvíjať," píše šesťdesiatpäťročný Shepherd.



Podľa neho mohla Diana vyviaznuť len s modrinou na tvári. Stačilo, aby mala zapnutý pás. Ale aj bez neho mohla vyviaznuť bez veľkej ujmy na zdraví. Keby ju totiž záchranári ihneď odviezli do nemocnice, stihli by tam lekári cievu zaceliť a princezná by prežila. Lenže po príchode k nehode bola Diana pri vedomí a komunikovala, takže záchranári mali dojem, že nemá žiadne vážne zranenia. Až keď v sanitke stratila vedomie a zastavilo sa jej srdce, ponáhľali sa s ňou do nemocnice. Bolo neskoro. Diana 31. augusta 1997 zomrela. Rovnako tak skonal jej milenec Dodi Al Fayed.



,,Záchranárom sa najprv javila ako nezranená a stabilizovaná, zvlášť preto, že bola schopná komunikovať. V sanitke ale postupne strácala vedomie. Keď utrpela zástavu srdca, snažili sa ju oživiť a v nemocnici odviezli rovno na operáciu, tam tiež odhalili problém a snažili sa cievu opraviť. Ale, bohužiaľ, v tú chvíľu už bolo neskoro," píše ďalej Shepherd.