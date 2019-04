Silný odkaz matky postihnutého chlapca sa stal hitom: Prosím, toto naučte svoje deti

Priznanie ženy, ktorej syn je na vozíčku, hlboko zasiahlo ďalšie matky.

Deti sú nekonečne zvedavé a svoju zvedavosť dávajú aj najavo. Keď sa však do ich hľadáčika dostanú ľudia, ktorí sú odlišní, väčšmi to pritiahne ich pozornosť, zízajú alebo nahlas kladú otázky.

To môže zainteresovaných ľudí priviesť do nepríjemnej situácie, preto rodičia často poučujú deti, aby nezízali na ľudí na verejnosti. Na druhej strane môže byť však odvracanie zraku napríklad od ľudí s telesným postihnutím neľudské.

Jenna Gines je matkou dvoch synov, pričom jeden z jej chlapčekov je na vozíčku. Myslí si, že deťom by ich rodičia mali dovoliť byť zvedaví, aj keď vo forme uprených pohľadov. "Prosím, prestaňte svoje deti učiť, aby sa nepozerali! Čo ich učíme, keď im to zakážeme? Nepozeraj sa na nikoho, kto je iný než ty. Nebuď zvedavý, nechci sa naučiť o niečom, čo si doteraz nevidel. Drž sa ďalej od vecí, ktoré sú iné. Namiesto tohto ich nechajte, nech "zízajú". Dovoľte im, aby kládli otázky, hovorte spolu o tom. Čo vidia? O čo sa zaujímajú? Čo je inak? Učte svoje deti o odlišnosti, pretože je ok byť iný. A je ok si to všimnúť a hovoriť o tom. Ešte lepšie je spriateliť sa s človekom, ktorý je iný. Nie je však v poriadku ignorovať ho, či prehliadať. Prijmite odlišnosť, hovorte o nej a buďte tou zmenou, po ktorej v tomto svete voláme."