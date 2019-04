S akými posilami počítajú Česi z NHL? Philadelphia už jedno meno potvrdila

Českú hokejovú reprezentáciu by na majstrovstvách sveta na Slovensku (10. - 26. mája) mali posilniť obranca Radko Gudas a útočník Jakub Voráček (29) z Philadelphie Flyers.

Informáciu o posilách z NHL priniesol portál idnes.cz. Dvadsaťdeväťročný Voráček už skôr avizoval záujem prísť na šampionát, ktorý sa uskutoční v Bratislave a Košiciach. Voráček svoju účasť na MS potvrdil po skončení základnej časti NHL novinárom.

Generálny manažér národného tímu Petr Nedvěd a tréner Miloš Říha s ním počítajú a rovnaká situácia je aj v prípade Gudasa.

Voráček štartoval na piatich MS, v rokoch 2015 a 2017 bol kapitán tímu. V zbierke má zlato z MS 2010, o rok neskôr pomohol k bronzovým medailám. V tejto sezóne odohral za "letcov" 78 zápasov v základnej časti, v ktorých strelil 20 gólov a pridal 46 asistencií.

Voráček a Gudas nebudú jedinými posilami z NHL. Tím Česka by mali posilniť aj útočníci Filip Chytil z New York Rangers a Pavel Zacha z New Jersey.