Protest nespokojných učiteľov pokračuje: Školy zostávajú v čiernej farbe

Školy zostávajú aj v tomto týždni v čiernej farbe. Cieľom kampane Iniciatívy slovenských učiteľov a Pedagogickej komory Českej republiky je informovať verejnosť aj o iných témach, ako je výška platov.

Stanovisko agentúre SITA zaslal Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Týždňom škôl v čiernej chcú zároveň tvorcovia kampane protestovať proti schváleniu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa zmení kreditový systém či prístup k atestáciám. Parlament ho schválil 2. apríla. Zákonom sa tiež vychovávateľom znížia úväzky o dve hodiny týždenne, posilní sa kariérové poradenstvo a zavedú sa opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním.

Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný. Nový zákon podľa komory totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní. Zákon nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.

„Školstvo má nesmierne množstvo problémov, ktorých riešenie politici neustále zľahčujú alebo ignorujú. Bez akejkoľvek slušnosti sa vysmievajú priamo do očí učiteľom, vychovávateľom, kuchárkam či školníkom, ale aj deťom a najmä ich rodičom, vďaka podpore ktorých školy ešte stále ako-tak fungujú, “ uvádza sa v stanovisku.