Rozvodová vojna Vondráčkovej a Plekanca: Nová priateľka hokejistu priznala, ako ju volajú ich deti

Rozvod a rovno aj nová žena. Život českého hojejistu Tomáša Plekanca sa za posledný rok poriadne zmenil.

Ako pripomína Blesk.cz, rozvod so speváčkou Luciou Vondráčkovou ohlásil minulý rok v lete a krátko na to priznal aj nový vzťah. Ženou po jeho boku je česká tenistka Lucie Šafářová. Hokejista a speváčka vedú rozvodovú vojnu, spory sa týkali výživného či toho, kde budú ich synovia Matyáš a Adam žiť.

Vondráčková pre týždenník Téma už pred časom povedala, ako jej deti vnímajú otcovu novú partnerku. ,,Keď má manžel s deťmi videohovor, vždy im ukazuje pani Šafářovú a ona im máva. Chlapci sú z toho celí zmätení a nevedia, čo majú robiť. A začínajú to bohužiaľ ostro odmietať. Myslím, že chcú byť hlavne s otcom,“ vyjadrila sa speváčka.

Tenistka Šafářová teraz poskytla rozhovor pre magazín Pátek v Lidových novinách a situáciu, zdá sa, vidí ružovejšie. ,,Mám perfektný vzťah s chlapcami od Tomáša, boli sme niekoľkokrát spolu a sú veľmi fajn. Hovoria mi teta Šafi,“ povedala športovkyňa s tým, že túži aj po vlastných deťoch. ,,V budúcnosti by som rodinu mala rada. Teraz to nie je na programe dňa, ale keď sa doriešia veci okolo Tomáša, určite sa to stane,“ prezradila.