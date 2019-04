Sagan prehovoril o náročnej klasike: Nemal som na to potrebné nohy

Peter Sagan skončil na 103. ročníku monumentálnej klasiky Okolo Flámska na 11. mieste.

Trojnásobný majster sveta Peter Sagan v tomto roku vyhral zatiaľ jediné preteky, keď ešte v januári triumfoval v jednej z etáp na austrálskych pretekoch Tour Down Under. Okrem toho má na konte tri druhé, tri tretie, jedno štvrté a dve piate miesta v pretekoch, kde zväčša útočil na víťazstvo.

"Boli to veľmi ťažké a vzrušujúce preteky. Vždy je pre mňa veľkou cťou jazdiť tu a vidieť, ako obrovský dav vytvorí neskutočnú atmosféru. Chcel by som sa poďakovať tímovým kolegom za ich prácu. Každý z nich odovzdal sto percent na to, aby sme kontrolovali preteky, chránili ma, držali ma čo najďalej od problémov a šetrili moju energiu.povedal Sagan podľa oficiálneho webu tímu Bora-Hansgrohe.

Okolo Flámska - oficiálne výsledky:

Antverpy - Oudenaarde, 270,1 km: 1. Alberto Bettiol (Tal.) EF Education First 6:18:49 h, 2. Kasper Asgreen (Dán.) Deceuninck - Quick Step +14 s, 3. Alexander Kristoff (Nór.) UAE-Team Emirates, 4. Mathieu van der Poel (Hol.) Corendon Circus, 5. Nils Politt (Nem.) Kaťuša-Alpecin, 6. Michael Mathews (Aus.) Sunweb - všetci +17, ... 11. Peter Sagan +17, 115. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +10:14 min