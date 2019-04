S trénerom sa v NHL nemaznali: Nie je play off, nie je práca

Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers po poslednom zápase základnej časti proti New Jersey Devils (3:4 pp) prepustil hlavného trénera Boba Boughnera.

Štyridsaťosemročný Kanaďan v klube strávil dve sezóny, pôvodný kontrakt mu mal vypršať až o rok.

"Panteri" pod vedením Boughnera zvíťazili v 80-tich zo 164 zápasov. Spolu s hlavným trénerom klub prepustil aj asistenta Paula McFarlanea. "Urobili sme ťažké rozhodnutie. Ani v tejto sezóne sme však nesplnili naše očakávania a je dôležité prijať zodpovednosť," uviedol generálny manažér Dale Tallon.

Floride ušlo play off o 12 bodov. V uplynulej sezóne pod vedením Boughnera klubu chýbal len bod.Barkova a ostatných chlapcov však čaká svetlá budúcnosť," povedal po zápase proti Devils Boughner. Fínsky center prežil životnú sezónu, keď sa mu s počtom bodov 96 podarilo prekonať klubový rekord.

"Panterom" sa do play off podarilo postúpiť len dvakrát z uplynulých 18-tich prípadov. Naposledy zasiahli do bojov o Stanleyho pohár v sezóne 2015/2016, keď prehrali v prvom kole proti New Yorku Islanders 2:4 na zápasy. Sériu vo vyraďovacej časti nevyhrali od sezóny 1995/1996. Informovala o tom agentúra AP.