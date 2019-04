Zrastené dvojičky oslávili 18 rokov: Nechceli sme, aby nás oddelili

Za život, aký žijú, sú vďační! Indickí chlapci Shivanath a Shivram (18) sa narodili zrastení. Napriek tomu, že im lekári ponúkli možnosť rozdelenia, odmietli. Dvojičky po dovŕšení 18 rokov tvrdia, že rozhodnutie nikdy neoľutovali.

Lekári ponúkli dvojičkám pred rokmi pomoc. Chceli ich oddeliť, no chlapci rázne odmietli. Dnes už je na operáciu neskoro, ale im to neprekáža. „Teraz už nemôžeme byť rozdelení, ani keby sme chceli. Bolo to možné len vtedy, keď sme boli deti. Ale ani tak by sme nechceli. Chceme takto zostať. Máme veľmi vzácny dar od Boha,“ povedal Shivanath.

Chlapci majú štyri ruky a dve nohy. Majú len jeden žalúdok, no samostatné pľúca, srdcia aj mozog. Šanca, že sa takéto dvojičky narodia, je 1 k 50-tisíc, a že sa takéto dvojičky dožijú 18 rokov, je minimálna. Napriek komplikovanému zdravotnému stavu sa naučili nielen chodiť, ale aj behať a hrať sa s deťmi zo susedstva. V škole patria medzi najšikovnejších študentov. Chlapci tak búrajú všetky teórie a ich rodičia sú na nich nesmierne pyšní.