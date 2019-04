Smolný vstup na šampionát: Slovenky sa nevyvarovali chybám

Slovenská ženská hokejová reprezentácia neuspela vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta žien, v nedeľu popoludní podľahla Dánkam 1:3.

V nedeľňajšom súboji v Budapešti síce mali slovenské hokejistky streleckú prevahu (36:29), no v prvej tretine inkasovali dvakrát z hokejky Jakobsenovej. V druhej dvadsaťminútovke gól nepadol, v tretej z trestného strieľania skorigovala Janka Hlinková. O 54 sekúnd neskôr však brankárka Jana Budajová inkasovala od N. Jensenovej a potom sa už skóre nezmenilo.

"V úvode stretnutia dievčatám zodpovednosť trochu zväzovala ruky. Boli namotivované, veľmi chceliBohužiaľ, enormné úsilie a vyššia početnosť streľby nám v úvodných dvoch tretinách gól nepriniesla. Podarilo sa to z trestného strieľania až Janke Hlinkovej, ktorá z prehľadom premenila nájazd. No následne sme hrali v oslabení a súperky zvýšili na 1:3. V prvej tretine sme vyslali na bránu až 22 striel, no bohužiaľ bez úspechu. V porovnaní s vlaňajším súbojom proti Dánkam to bolo z našej strany omnoho lepšie.povedala pre oficiálnu stránku SZĽH

Zverenky trénera Jána Bezděka v pondelok 8. apríla nastúpia o 17.00 h proti domácim Maďarkám.

Turnaj A-skupiny I. divízie MS žien v hokeji - Budapešť (Maď.) - nedeľa:

Slovensko - Dánsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Góly: 53. Hlinková (z tr. strieľania) - 9. a 14. Jakobsenová, 54. N. Jensenová

Vylúčené: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Picavetová (Fr.) - Dinantová (Belg.), Strongová (USA), 165 divákov

Zostava SR: Budajová - L. Šulíková, Košecká, Kučerková, Drábeková, Čurmová, T. Ištocyová, Dzurinová - Čpková, Hlinková, Ihnaťová - Trebulová, Korenková, Halušková - Rumanová, Novotná, Klimášová - Matejková, Kúbeková, Maskaľová - L. Ištocyová

Ďalší program Sloveniek v Budapešti (Maď.):

pondelok 8. apríla: Maďarsko - Slovensko (17.00)

streda 10. apríla: Rakúsko - Slovensko (20.30)

piatok 12. apríla: Nórsko - Slovensko (13.30)

sobota 13. apríla: Slovensko - Taliansko (12.30)