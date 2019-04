Vlhová sa v Jasnej už tešila na dovolenku: Súboj s dcérou takmer neprežil otec Igor

Už sa z toho stáva tradícia. Krásna tradícia. Najúspešnejšia lyžiarka slovenskej histórie Petra Vlhová (23) si po famóznej sezóne ešte raz zatancovala medzi bránkami.

V paralelnom slalome ju prevetralo hneď niekoľko ľudí. Nádeje nášho lyžovania, bardi nášho lyžovania, ale aj členovia rodinného klanu. Na Peťu nemal ani kondičný tréner, ani brat, ba ani otec Igor, ktorý zo seba vydal všetky sily, ale v cieli ledva lapal po vzduchu. Raz darmo, na šampiónku nemal nik!

Také jedinečné preteky Jasná ešte nezažila. Vyšlo počasie, sneh je stále super, nádherná atmosféra a kráľovná Petra, ktorá si každý jeden štart užívala. Aj ten s najmladším vyzývateľom - 9-ročným Petrom Harbachom z Pribyliny, ktorý si právo súboja so šampiónkou vydobyl v pretekoch.

„Teším sa. Paralelný slalom nie je moja disciplína, ale aspoň si to vyskúšam rovno s jej víťazkou vo Svetovom pohári,“ prezradil Peter, ktorému Peťa dopriala víťazstvo, veriac, že ho to nakopne do ďalších veľkých výkonov.

Naopak, Petiným najstarším vyzývateľom bol 85-ročný Bohumil Bočkay z Trenčína, ktorý je najstarším držiteľom tatranského skipasu. Túto sezónu odjazdil na lyžiach vyše 500 km.

„Na štart proti majsterke ma presvedčili manželka a syn. V živote som na lyžiach nesúťažil, toto boli moje prvé preteky,“ povedal bývalý lekár, ktorý si svoje prvé lyže vyrábal sám, a ktorý v sebe nezaprel starú školu:

„Myslím, že nechám Peťu vyhrať, som predsa džentlmen.“ Netradičný paralelný slalom absolvovala s legendárnym motocyklistom Ivanom Jakešom. Toho koleno nepustilo na lyže, a tak prišlo na súboj snežných skútrov, ktorého víťaza uhádne každý! Veď každý vie, že Peťa zbožňuje rýchlu jazdu nielen na lyžiach...

Slovenskú hrdinku potom preveril jej kondičný tréner Šimon Klimčík, brat Boris, ale trúfol si aj otec Igor. Snažil sa ísť, čo to dá, v cieli ledva lapal dych, ale po chvíli vyhlásil: „Verím, že sa takto v dobrej nálade stretneme aj o rok!“