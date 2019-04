Osud im nedoprial: Slávne ženy, ktoré sa nedočkali potomkov

Fitneska Zora Czoborová (52) sa pred pár dňami rozhodla prehovoriť o skutočne citlivej téme - prečo nikdy nemala deti! Priznala, že zažívala veľmi ťažké chvíle, ale napriek tomu je šťastná, pretože má po svojom boku milujúceho manžela.

Nie všetkým ženám je totiž materstvo súdené. Niektoré nenašli toho pravého a iným zasa osud stať sa mamou nedoprial.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zora Czoborová (52), fitnestrénerka

„Bohužiaľ, aj keď som detičky veľmi chcela a priznám sa, že sme sa o to s partnerom pokúšali aj s pomocou lekárov, nebolo nám jednoducho dopriate. Okolo štyridsiatky to veľmi bolelo. Hlavne nasledujúce roky, keď každý pokus zlyhal a napichané hormóny nielen s mojím telom, ale aj s dušou robili riadne kotrmelce. Ale viete čo? Áno, deti sú požehnaním a najväčším darom, ale najväčším šťastím v živote je, ak máte vedľa seba človeka, ktorý vás miluje, preskáče si všetko s vami aj s vašimi stavmi, je vám oporou a dokáže vám, že váš spoločný život má pre neho najväčšiu hodnotu, aj keď, bohužiaľ, bez detičiek.“

Zuzana Mauréry (50), herečka

Obľúbená herečka nikdy nepochybovala o tom, že bude mať deti, ale osud rozhodol inak. Jedna z najobsadzovanejších slovenských herečiek o sebe tvrdí, že nie je karieristka a pracuje tak veľa len preto, že nemá rodinu. Ak by ju mala, pracovala by menej alebo vôbec. A deti sú pre ňu zázrak, ktorý je pokračovaním dvoch ľudí. „Neriešim to, nie je to v mojej moci,“ povedala jedna z hlavných hrdiniek seriálu Oteckovia v tejto súvislosti už dávnejšie pre Nový Čas.

Marta Sládečková (61), herečka

Úlohu matky si nevyskúšala ani táto obľúbená slovenská herečka. „Nie som ten materský typ ženy, ktorý si nevie predstaviť život bez detí. Nechala som to na prírodu, a tá to zariadila presne tak, ako je to správne. Neprišlo to. Možno sú v tom iné problémy, po ktorých som nikdy nepátrala,“ povedala v jednom rozhovore. Nad tým, že by si dieťa adoptovala, vraj nikdy neuvažovala. Lásku dávala svojim synovcom.

Sisa Sklovská (53), speváčka

Pred rokmi sa v rozhovore Sisa priznala, že bola tehotná. „Bola som veľmi mladá. Udalosti nabrali rýchly spád a ja som sa musela rozhodnúť, buď sa stanem mamou a celá kariéra pôjde za hlavu, alebo... Okolnosti tých dní, ako aj reakcie môjho okolia ma nakoniec presvedčili, aby som podstúpila interrupciu. Dnes však viem, že som sa nerozhodla správne. Nie som človek, ktorý by na niečo tlačil, musí to všetko prichádzať prirodzene, viac som sa venovala spevu, a tak mi na dieťa ušiel čas. Keď mi do cesty prišiel ten pravý, bolo už neskoro.“

Helena Vondráčková (71), speváčka

„Dvě malá křídla tu nejsou. Byla tu málem a nejsou,“ je úryvok z textu piesne českej divy a vraj ukrýva jej nenaplnenú túžbu po deťoch. „Nikto nemá všetko. Ani ja nie. Musela som sa vyrovnať s faktom, že nemôžem mať deti, ktoré som si vždy veľmi želala. Dokonca pripustila, že pred rokmi uvažovala aj o adopcii, ale ideálneho partnera na tento zámer našla až vo veku, keď by na tento krok bola už stará.

„Snívala som, že budem mať tri deti. Žiaľ, nestalo sa tak, je mi to ľúto. Premýšľali sme o tom aj s manželom Martinom, konzultovali sme to s lekármi. Bohužiaľ, zo zdravotného dôvodu to už nebolo možné. A keďže Martin už mal tri deti, povedali sme si, že budeme mať aspoň vnúčatká.“

Hana Zagorová (72), speváčka

Mať deti nebolo súdené ani ďalšej českej speváčke Hane Zagorovej, pretože trpí nevyliečiteľnou poruchou krvi. „Raz som bola tehotná. Lekár mi však vysvetlil, že by sa mi s najväčšou pravdepodobnosťou narodilo vážne poškodené dieťa. Mám si vraj uvedomiť, že by som v období šestonedelia zomrela. Bola som veľmi zúfalá a nešťastná. Neskôr som si skúšala adoptovať dieťatko.

Pomáhala mi v tom jedna mladá slečna, ktorá mi len tak zazvonila pri dverách s tým, že vie, že chcem adoptovať. Netušila som, že slečna si vlastne vyberá dieťa pre seba. Malá Anička ma začala mať rada a slečna proti mne intrigovala. Súd rozhodol v jej prospech a ja som boj s veternými mlynmi vzdala. Asi to tak malo byť,“ píše v autobiografickej knihe Hana.