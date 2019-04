Diego Costa to opäť prehnal: Červená po nechutných vulgarizmoch

Robustný útočník Atletica Madrid Diego Costa je známy svojou búrlivou povahou.

Často sa stáva, že si v zápasoch nezachová chladnú hlavu a vyvedie niečo skratové. Inak tomu nebolo ani v šlágri španielskej La Ligy medzi FC Barcelona a Atletico Madrid.

Diego sa "červenal" už v 28. minúte. Fauloval hráča Barcelony na vlastnej polovici ihriska. No verdikt rozhodcu sa mu nepáčil. Nabehol si priamo pred neho a spustiť vehementné protesty. A asi neostalo len pri nich, pretože následne rozhodca vytiahol červenú kartu a poslal Costu predčasne pod sprchy. https://t.co/9RU3Kue2E0 click to subscribe to my channel for full highlights Diego Costa received red card Barcelona vs Atletico Madrid #BarçaAtleti #BARATL #Atleticomadrid #Diegocosta #Costa #Barcelona pic.twitter.com/EKCKjKR25l — gloryabi (@gloryabi1) 6. apríla 2019

Na sociálnych sieťach sa neskôr ukázalo, za aké slová sa Costa musel porúčať. "Se*em tvoj sk****** matku," mal kričať podľa anlgického webu MailSport Online. Tréner Atletica Diego Simeone sa sťažoval, že iní hráči za podobný slovník vylúčení neboli, no rozhodnutie arbitra chápe. "Ak to interpretoval ako inzultáciu, tak mu správne ukázal červenú kartu," sprostredkovala jeho slová agentúry AP.

Futbalisti FC Barcelona sa následným víťazstvom 2:0 výrazne priblížili k obhajobe majstrovského titulu.