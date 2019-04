Obyvatelia Tokia sa nemôžu vynadívať na svoje sakury: Japonsko rozkvitlo do ružova

Jar je tu! Japonci sa tiež nemohli dočkať, keď v ich parkoch a záhradách rozkvitnú sakury. V Tokiu ich rastú tisíce a pre miestnych je to veľká slávnosť. Pri rozkvitnutých čerešniach sa fotia a pod ich voňavými ružovými korunami si robia pikniky celé rodiny.

Samozrejme, zaľúbenci si tiež prídu na svoje. Ružová sezóna trvá iba dva-tri týždne, ale to by neboli Japonci, aby z tejto krásy nevyťažili maximum. Každoročne médiá informujú, kde čo práve kvitne a aké akcie sa tam konajú. Nie je to iba tak, prísť ku stromu a spraviť cvak! mobilom. V Tokiu sa pomedzi rozkvitnuté čerešne môžete člnkovať, prechádzať sa kilometre pod ich korunami alebo ich obdivovať večer, keď sú efektne nasvietené. Skrátka, pokiaľ ide o jarnú romantiku, máme sa od Japoncov ešte čo učiť.

Sakura