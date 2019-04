Naklíčte si zdravie zo semien: Poradíme vám, ako na to

Klíčky sú zdravé! To vie dnes už každý. Hoci sa nejaké naklíčené semienka vhodné na konzumáciu dajú aj kúpiť v obchode, nič sa nevyrovná tomu, ak si ich vypestujete sami. Ako na to?

O klíčení ste už asi počuli. Väčšina z nás túto potravu považuje iba za módny trend súčasných vitariánov, ale nie je to tak. Okrem toho, že klíčky sa v domácej kuchyni používajú už stovky rokov, rozhodne sú prospešné aj pre mäsožravcov. Klíčky totiž obsahujú množstvo dobre vyvážených aminokyselín, mastných kyselín, prírodných cukrov a minerálov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ak by ste konzumovali niekoľko rôznych druhov spolu, samy o sebe, bez pridania ďalšej potravy, dokázali by vás udržať pri živote a v zdraví. Ich výhodou je aj to, že ak si pri kupovanej zelenine nie ste istí, či nebola ošetrovaná nebezpečnými chemikáliami, doma vypestované klíčky sú zaručene čerstvé, čisté a stopercentne prírodné.

A tiež sú extrémne lacné. Z jednej lyžice semien dokážete dostať viac ako kilogram klíčkov! Hotové produkty môžete pridať do šalátu, do raňajkových vločiek, smoothie, polievok, ako prílohu k mäsu, alebo ich zjesť len tak. Znie to lákavo, však?

Ako klíčiť

1. Vyberte si, čo chcete klíčiť a v akej nádobe.

Vyberte si, čo chcete a v akej nádobe. 2. Semená nasypte do nádoby. Počítajte s tým, že objem sa môže zväčšiť aj 5-násobne.

Semená nasypte do Počítajte s tým, že objem sa môže zväčšiť aj 5-násobne. 3. Dolejte vodu tak, aby boli všetky semená ponorené. Každý druh sa pred klíčením namáča rôzne dlho. Vystrihnite si obrázok časov a pripnite si ho na chladničku. Ich dodržiavanie využije možnosti každého semienka naplno, ale ak vám to z nejakého dôvodu nevyhovuje, v zásade nemáte čo pokaziť, ak sa budete riadiť jednoduchým pravidlom – väčšie semená namáčajte 15 hodín, tým miniatúrnym stačí 6. V tejto fáze sa semienka prebúdzajú k životu.

Dolejte vodu tak, aby boli všetky semená ponorené. Každý druh sa pred klíčením namáča rôzne dlho. Vystrihnite si obrázok časov a pripnite si ho na chladničku. v zásade nemáte čo pokaziť, ak sa budete riadiť jednoduchým pravidlom – väčšie semená namáčajte 15 hodín, tým miniatúrnym stačí 6. V tejto fáze sa semienka prebúdzajú k životu. 4. Vylejte vodu a semená prepláchnite. Obzvlášť pri fazuli je tento proces dôležitý, keďže vylučuje jedovaté toxíny.

Vylejte vodu a semená prepláchnite. 5. Po odtečení vody uložte pohár alebo misku niekam do tmy pri teplote 20 - 22 °C, čiže sa vyhnite chladnej pivnici, ale aj priamemu slnku na parapetnej doske.

Po odtečení vody uložte pohár alebo misku niekam do tmy pri teplote 20 - 22 °C, 6. Väčšinu semien treba po niekoľkých dňoch presunúť na svetlo, aby ich minilístočky nabrali chlorofyl.

Väčšinu semien treba po niekoľkých dňoch presunúť na svetlo, aby ich minilístočky nabrali 7. Klíčenie v závislosti od druhu trvá 2 až 6 dní.

Klíčenie v závislosti od druhu trvá 8. A hotovo. Ak nechcete klíčky použiť hneď, v chladničke vydržia týždeň. Ak dodržiavate hygienické pravidlá, klíčky stačí opláchnuť čistou vodou a surové konzumovať. Objavujú sa aj rady prepláchnuť ich 5 % octom, čo však môže zmeniť ich chuť, alebo dokonca prevariť. To je úplne proti celej pôvodnej snahe, lebo var zabíja vitamíny. Rozhodnutie je však na vás.

Tip

Voda, v ktorej semená namáčate, je výborná na zalievanie rastlín, pretože obsahuje množstvo živín. Piť by sa však nemala. Je totiž plná látok, ktoré síce ochraňujú rastlinný zárodok pred napadnutím mikróbmi, ale ľudskému organizmu škodia

Ako chutia?

Na začiatku sa možno nebudete vedieť rozhodnúť, čo klíčiť. Pomôže vám vedieť, že klíčky chutia presne tak, ako by chutila výsledná rastlina. Takže reďkovka chutí naozaj ako reďkovka, aj keď je o niečo pikantnejšia.

Časy namáčania a klíčenia

Žerucha - 6 hodín namáčania,4 – 5 dní klíčenia

Mandle - 8 – 12 hodín namáčania, 12 hodín klíčenia

Adzuki - 8 hodín namáčania,3 – 5 dní klíčenia

Cícer - 12 hodín namáčania, 12 hodín klíčenia

Šošovica - 8 hodín namáčania, 12 hodín klíčenia

Fazuľa mungo - 1 deň namáčania, 2 – 5 dní klíčenia

Čierna fazuľa - 8 – 12 hodín namáčania, 3 dni klíčenia

Biela fazuľa- 8 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Pšenica - 7 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Ovos - 6 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Kamut - 7 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Špalda a žito - 8 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Jačmeň - 6 – 8 hodín namáčania, 2 dni klíčenia

Pohánka - 15 minút namáčania, 1 – 2 dni klíčenia

Quinoa , 2 hodiny namáčania, 1 – 2 dni klíčenia

Proso - 8 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Tekvicové semienka - 12 hodín namáčania, 3 – 5 dní klíčenia

Hrach - 9 – 12 hodín namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Slnečnica - 2 hodiny namáčania, 2 – 3 dni klíčenia

Amarant - 8 hodín namáčania, 1 – 3 dni klíčenia

Senovka grécka - 8 hodín namáčania, 3 – 5 dní klíčenia

Lucerna siata - 8 hodín namáčania, 2 – 5 dní klíčenia

Sézam - 8 hodín namáčania, 1 – 2 dni klíčenia

Horčicové semienka - 6 hodín namáčania, 2 – 4 dni klíčenia

Reďkovkové semienka - 8 – 12 hodín namáčania, 3 – 4 dni klíčenia

Sója - 12 hodín namáčania, 4 – 6 dní klíčenia

V čom klíčiť

V miske

Tento spôsob je nutný pre semená, ktoré po zaliatí vodou vytvoria gél, ako napríklad ľanové či chia semienka. V pohári by takmer okamžite chytili pleseň, alebo zhnili, preto potrebujú byť rozprestreté po ploche, aby sa navzájom nedotýkali a mali voľný prístup vzduchu. Klíčiaca miska, ktorá sa dá kúpiť, prácu veľmi uľahčuje. Ak však nechcete investovať, možno ju nahradiť nádobou, do ktorej vložíte navlhčenú vatu či gázu.

V pohári

Používa sa na naklíčenie semien, ktoré sa udržujú len vlhké, nie ponorené do vody. Najväčším rozdielom je, že v pohári sa pestujú druhy, ktoré pre naklíčenie potrebujú tmu. Obsah často premývajte vodou a vylievajte ju. Veľmi jednoduchým domácim riešením je urobiť do vrchnáka zaváraninového pohára dierky, cez ktoré prebytočnú vodu scedíte. Poslúži však aj obväz alebo gáza, ktorou prekryjete vrch pohára a prichytíte gumičkou. Ak chcete byť štýloví, v obchodoch sa dajú nájsť súpravy vhodných nádob aj so sitkovým vrchnákom.

Dobré rady

Dodržiavajte hygienu a frekvenciu preplachovania. Surové klíčky sú výbornou živnou pôdou pre potenciálne škodlivé baktérie. Patogénne baktérie najčastejšie rastú v naklíčenej alfalfe (lucerna siata), v klíčkoch semien ďateliny a vo fazuli mungo.

Pri kúpe zŕn, semienok, strukovín a orechov na klíčenie a namáčanie skúste v predajniach hľadať druhy, ktoré majú na obale certifikátom deklarovaný nulový obsah patogénnych mikroorganizmov. Stačí aj označenie BIO, obvykle túto požiadavku spĺňajú.

Použite surové orechy, zrná, semienka alebo strukoviny, ktoré nie sú rozpolené, neboli tepelne upravené, pasterizované alebo pražené.

Ak proces namáčania trvá dlhšie ako 12 hodín, premyte orechy, zrná, semienka alebo strukovinu každých 12 hodín, použitú vodu úplne vylejte a do nádoby napustite čerstvú.

Neodporúča sa klíčiť červenú fazuľu, pretože obsahuje toxický lektín fytohemaglutinín.