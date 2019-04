Tajný život Zuzany Čaputovej: Čo ju vystrelilo do najvyššej funkcie?

Slovensko bude mať prvú prezidentku! Boj o kreslo hlavy štátu vyhrala Zuzana Čaputová (45) a jej cesta do paláca pripomína oscarový film Zrodila sa hviezda. Z málo známej advokátky z Pezinka sa v priebehu pár týždňov stala kandidátka so silnými preferenciami.

My sme sa vybrali do známeho vinárskeho mestečka pod Malými Karpatmi zistiť o nej niečo viac.

Zuzana Čaputová, žena, ktorá dala na frak aj známym politickým stáliciam a s pokojom Angličana vyhrala súboj o prezidentské kreslo. Tým, ktorí ju aj pred kampaňou poznali, sa spájala najmä s kauzou pezinská skládka, kde obhajovala práva občanov mesta, a po vyše desiatich rokoch sa jej podarilo na Najvyššom súde vybojovať zrušenie povolenia na výstavbu smetiska.

O niečo známejšou na celoštátnej úrovni sa stala až po aktívnom tlaku za zrušenie Mečiarových amnestií, ktorému podľahla aj vláda a Ústavný súd nakoniec v roku 2017 amnestie zrušil. Pre väčšinu ľudí však bola stále veľkou neznámou. Nemala dlhú politickú minulosť, nebola známa ani v šoubiznisovom svete... Kto je v skutočnosti žena, ktorej sa podarilo presvedčiť viac ako milión Slovákov?

Svedomitá žiačka

Donedávna bol Pezinok úplne obyčajným mestom. Najnovšie sa toto 20-tisícové mesto vzdialené 20 km od Bratislavy skloňuje vo všetkých pádoch najmä preto, lebo tu vyrástla budúca prezidentka. Jej rodina tu má silné korene. Vybrali sme sa zistiť, aká v Pe­zinku vládne povolebná atmosféra a čo rodáci prajú Zuzane Čaputovej.

Parkujeme priamo v centre mesta, aby sme o prvej žene v úrade vypátrali trochu viac. Je pravé poludnie a naše kroky nás intuitívne vedú k dvom starším paniam, ktoré veselo dišputujú na chodníku. Máme šťastie, jedna z nich je bývalá učiteľka v materskej škole, ktorú navštevovala aj budúca prezidentka.

„Poznám ju dobre. Učila som ju v škôlke, chodila tam aj s bratom a bola veľmi milé dieťa. Nevymýšľala, neklbčila sa, ako to deti zvyknú. Vyrástla z nej jedna sympatická a múdra žena. Zastupovala nás aj v tej skládke, ja som tiež chodila na tiché protesty pred súd do Košíc, aby vedeli, že nám to nie je jedno. Každopádne, sme na ňu veľmi hrdí a tešíme sa, že ju máme,“ prezrádza nám dôchodkyňa Magdaléna (81).

V tamojšej Základnej škole Fándlyho sa stretávame s jej triednou učiteľkou Vierou Pilkovou (72), ktorá prezidentku učila na druhom stupni. Tá si na ňu spomína ako na svedomitú žiačku. „Poznala som ju ako milé copaté dievčatko a teraz som pred sebou videla sebavedomú ženu s krásnym vyjadrovaním,“ opísala s hrdosťou pocity z novej prezidentky.

Zo základnej školy zamierila Čaputová na tunajšie gymnázium. Chceli sme aj tam zistiť o našej novej hlave štátu trošku viac, žiaľ, nepochodili sme. Vieme však, že napriek tomu, že ešte počas základnej školy chcela byť psychologičkou, nakoniec po gymnáziu zamierila na Právnickú fakultu Univerzity Komenského.

(Ne)slávna skládka

V centre mesta zisťujeme, či nemá budúca hlava štátu obľúbenú kaviareň alebo reštauráciu, no zdá sa, že Zuzana nie je „vymetačkou“ podnikov. Zjavne svoj život mimo verejného diania venuje svojej rodine. Na prvý pohľad sa javí, že Pezinčania, ktorí bývajú od „preslávenej“ pezinskej skládky ďaleko, majú na prezidentku vlažný názor. „Pred skládkou ju tu nikto nepoznal a zrazu - prezidentka!“ rozhorčuje sa starší pán, ktorý býva na opačnej strane mesta a menovaný byť nechce. Úplne inak sa na vec pozerajú obyvatelia, ktorí mali inkriminované miesto takpovediac pod oknami.

Vyberáme sa smerom k miestu, kde mala stáť skládka. V kauze bol zapletený aj kontroverzný, momentálne uväznený podnikateľ Marián Kočner. Zastupoval firmu, ktorá na jar 2008 vstúpila do práv vtedajšieho prevádzkovateľa ako nový žiadateľ o skládku. Zastavujeme v záhradkárskej oblasti, ktorá sa nachádza hneď na okraji jamy, kde mala byť sporné smetisko. „Sme na Zuzanu veľmi hrdí, veď sme ju aj volili!“ hovorí dôchodca Peter Ondrejkovič (68).

„Nám sa najviac páčila, že mala odvahu bojovať proti tomu smetisku, nezľakla sa ani Kočnera a vybojovala to. Okrem toho, že tu máme záhradky, ak by to prešlo, zápach aj prach by nám fučal priamo do bytovky, pretože bývame hneď tu,“ ukazuje nám svoju bytovku. „Telefonovali nám kamaráti aj s deťmi, že čo to je za ženu. Ale ona tak ako je v televízii, taká je aj naozaj. Je to jedna sympatická, pokojná žena. Zbytočne ju ohovárali, že je rozvedená a že nemôže byť prezidentkou. Kydali na ňu, ale ona to ustála,“ rozhorčuje sa dôchodca.

Nekričí a nehnevá sa

Mierime do neziskovky Via Iuris, ktorá háji práva občanov. Práve tu Zuzana Čaputová 16 rokov pracovala. Víta nás jej dlhoročný kolega, riaditeľ organizácie Milan Šagát. „Zuzane sa podarilo zachovať si autenticitu. Naozaj je aj v skutočnosti taká, ako ju vnímame v médiách. Nepamätám si, že by bola niekedy naštvaná, alebo že by kričala. Myslím si, že húževnatosť, ktorú má, sa jej teraz zúročila v politickej kariére.“ S Čaputovou spolupracoval osem rokov.

Ako prezradil, dnes kontakty už obmedzili. „Sme nadstraníckou organizáciou a zaoberáme sa aj vecami, ktoré sa týkajú politiky. Keď Zuzana vstúpila do politiky, museli sme kontakt ukončiť, pretože ona sa stala političkou a my sme ako keby tá druhá barikáda. Po zvolení som jej napísal esemesku, že je to super a že to bude výzva. Pretože problémov v spoločnosti je veľmi veľa a verím, že sa jej podarí vážnosť prezidentského úradu využiť čo najlepšie,“ myslí si.

Na otázku, či videl vo svojej dlhoročnej kolegyni budúcu prezidentku, bez zaváhania odpovie: „Stále je to pre mňa taká abstraktná predstava. (smiech) Viete, je to vaša kolegyňa, s ktorou ste každý deň v kontakte, pracujete spolu a absolútne vám nenapadne, že sa bavíte s budúcou prezidentkou. Keď sa však na to spätne pozerám, celá tá jej cesta nejaký zmysel dáva...“

S Ex zadobre

Na jej raketovej ceste k prezidentskému kreslu podporovala Čaputovú nielen rodina, ale aj priatelia. „Ona sa aj v skutočnosti správa tak slušne, ako ju vidíme aj vystupovať v médiách. Je to vzácna povaha. Poznám nielen ju, ale aj jej partnera Petra Konečného. Jeho si počas celej kampane veľmi chválila, ako jej pomáhal. Dokonca viem, že ju tak skúšal, že jej povedal meno nejakého zahraničného politika a ona hádala jeho pôvod,“ smeje sa jej priateľ Jaroslav Chrapko a pokračuje.

„Môj syn chodí s jej dcérou do školy a ani na ňu nedá dopustiť, že je to super baba. Ona ešte aj deti má tak dobre vychované, ako je ona sama.“ Zaujímavé je, že budúca prezidentka napriek vlaňajšiemu rozvodu s otcom svojich dvoch dcér Ivanom Čaputom zostala s exmanželom v kontakte. Dokonca sú podľa našich informácií dobrí priatelia a na ceste do paláca ju podporoval. „Máme spolu veľmi dobré vzťahy a podľa môjho názoru z nej bude veľmi dobrá prezidentka,“ prezradil exkluzívne pre Nový Čas Nedeľa exmanžel Čaputa.

Primátor jej fandí

Na Mestskom úrade v Pezinku vládne pokojná atmosféra. Ľudia, ktorých na chodbách úradu oslovujeme, hovoria o svojej spoluobčianke len v superlatívoch. Na novú prezidentku je hrdý aj primátor Igor Hianik. „S pani Čaputovou sa poznáme dlhší čas, najmä po pracovnej línii. Vždy vystupovala umiernene, inteligentne a vecne. Komunikovali sme aj pred komunálnymi voľbami aj po voľbách, aj vo vzťahu k pezinskej skládke a k iným témam, týkajúcim sa územného plánu.

Tie debaty boli konštruktívne, veľmi priame. Hovorila vždy na rovinu a korektne,“ vraví a keď sa spýtame, či fakt, že prezidentkou je Pezinčanka, bude mať pre mesto nejaké výhody, usmeje sa. „To nemôžem povedať, nemyslím si totiž, že pani Čaputová je človek, ktorý by uprednostňoval mesto Pezinok pred inými len preto, že pochádza odtiaľto. Ale určite tento fakt robí mestu istú značku a prestíž.“

Raketová Kariéra

1991 – 1996

Štúdium práva. Počas štúdia aj po jeho skončení pracovala na MÚ v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu.

2001 – 2017

Spolupráca s občianskym združením Via Iuris, kde od roku 2010 ako advokátka zastupovala ľudí v boji s mocnými.

2003 – 2013

Pracovala na zákaze kontroverznej pezinskej skládky, ktorá by znečistila pôdu, vzduch a vodu v meste a okolí.

2016

Za boj proti skládke získala prestížnu Goldmanovu cenu.

September 2017

Odchádza z Via Iuris a pokračovanie v súkromnej advokátskej praxi.

December 2017

Vstupuje do vznikajúcej politickej strany Progresívne Slovensko.

Január 2018

Bola zvolená za podpredsedníčku Progresívneho Slovenska.

Máj 2018

Ohlásila svoju kandidatúru na post prezidenta SR vo voľbách v roku 2019. Jedným z dôvodov jej rozhodnutia bola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Január 2019

S protikandidátom Robertom Mistríkom sa dohodli, že sa podľa preferencií vzdajú v prospech toho druhého.

Február 2019

Podľa prieskumov agentúry Focus s 20,1 % vedie Maroš Šefčovič, druhý je so 17,1 % Robert Mistrík a až za ním nasleduje Zuzana Čaputová so 14,4 %.

13. februára 2019

Čaputová oznamuje, že sa zatiaľ nevzdáva v prospech Mistríka.

26. februára

Mistrík oznamuje odstúpenie z boja o prezidentské kreslo v prospech Čaputovej.

Marec 2019

Čaputovej preferencie prudko vystrelia. Prieskum agentúry AKO hovorí o 53 % a Focus vyše 44 %. Ide o najprudší nárast dôvery k doteraz neznámej osobe za 30 rokov slovenskej demokracie.

16. marec

Čaputová sa so ziskom 40,57 % prebojovala do druhého kola spolu s Marošom Šefčovičom (18,7 %).

30. marec

V druhom kole volieb zvíťazila so ziskom 58,4 %, zatiaľ čo Šefčovič získal 41,6 %.