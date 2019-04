Rybárikovej sen o titule sa rozplynul: Španielka jej v semifinále nedala šancu

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nepostúpila do finále dvojhry na tenisovom turnaji WTA International Abierto GNP Seguros v mexickom Monterrey (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch).

Nasadená osmička Rybáriková nestačila v sobotňajšom semifinále na turnajovú dvojku Garbine Muguruzovú-Blancovú zo Španielska, ktorej podľahla 2:6, 3:6. Za semifinálovú účasť si slovenská tenistka odnesie odmenu vo výške 11 300 amerických dolárov pred zdanením a do rebríčka jej pribudne 110 bodov.

Bývalá svetová jednotka Muguruzová-Blancová sa prebojovala do premiérového finále v aktuálnej sezóne a zabojuje o siedmy titul vo svojej kariére. V Monterrey obhajuje zisk titulu z vlaňajška a od zopakovania tohto úspechu ju delí už iba jedno víťazstvo.

Úvod stretnutia patril dvojnásobnej grandslamovej víťazke Muguruzovej-Blancovej, ktorá sa dostala do vedenia 3:0. Za stavu 5:2 prelomila Rybárikovej servis druhýkrát v sete a získala prvé dejstvo vo svoj prospech. Aj začiatok druhého setu patril španielskej tenistke. Od stavu 1:1 získala tri hry za sebou a ujala sa vedenia 4:1. Rybáriková dokázala ešte znížiť na 2:4. Záverečné dva gemy v zápase však patrili Muguruzovej-Blancovej, ktorá sa tešila z postupu do finále.

Tridsaťročná Rybáriková a o päť rokov mladšia Muguruzová-Blancová odohrali siedmy vzájomný zápas. Španielska tenistka si pripísala na svoje konto piate víťazstvo. Obe tenistky sa predtým stretli až štyrikrát na grandslamových turnajoch. Najznámejší duel odohrali v semifinále Wimbledonu 2017, Muguruzová-Blancová uspela po jasnom priebehu dvakrát 6:1.

Zverenka Petra Hubera Rybáriková sa prebojovala do semifinále na niektorom z turnajov hlavného ženského okruhu prvýkrát od júna minulého roku, keď si zahrala finále na tráve v anglickom Birminghame. Stala sa treťou Slovenkou v aktuálnej sezóne, ktorá sa dostala medzi najlepšiu štvoricu na podujatí WTA. V januári sa to podarilo Viktórii Kužmovej v Aucklande a Karolíne Schmiedlovej v Hobarte. Ako jediná z tria sa do finále dostala Schmiedlová, na trofej však nedosiahla.

Dvojhra - semifinále:

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) - Magdaléna Rybáriková (SR-8) 6:2, 6:3