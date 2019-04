Veľké komplikácie pre Sagana: Jeho tímový kolega a olympijský víťaz nečakane prerušil kariéru!

Britský cyklista Peter Kennaugh (29) momentálne neprežíva pozitívne obdobie. Člen tímu Bora - hansgrohe sa rozhodol dočasne prerušiť svoju kariéru.

Olympijský víťaz z tímovej stíhačky na dráhe z Londýna 2012 už počas vlaňajška nedokázal predvádzať stabilné výkony a jeho problémy pokračovali aj v úvode aktuálnej sezóny. K problémom s výkonnosťou sa pridala aj strata motivácie a chuť do tréningov.

„Nebolo to nič špecifické, iba som sa cítil zle a na bicykli zbytočný. Išiel som si na hodinu zajazdiť a potom som sa vrátil späť, lebo mi to prišlo márne,“ povedal Kennaugh. Ešte ako člen britského tímu Sky pomohol v rokoch 2014 a 2015 svojmu slávnejšiemu krajanovi Chrisovi Froomovi k zisku titulu na najprestížnejších etapových pretekoch v cyklistickom kalendári Tour de France. „Rozhodol som sa urobiť neľahké rozhodnutie. Potrebujem sa sústrediť na to, aby som bol človekom, ktorý chce žiť. Chcem znovu objaviť šťastie, motiváciu a entuziazmus v každodennom živote,“ napísal Kennaugh na Instagrame.