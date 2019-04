Tohtoročná sezóna na hrade Devín štartuje začiatkom týždňa: Turistov čaká hneď niekoľko noviniek

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) začína tohtoročnú sezónu na hrade Devín v pondelok 8. apríla s viacerými novinkami.

Národná kultúrna pamiatka na sútoku riek Dunaja a Moravy bude pre turistov otvorená až do septembra denne v čase od 10. do 19. hodiny s posledným vstupom o 18.30. "Okrem zmeny návštevných hodín bude novinkou interaktívna výstava 'História nie je otrava. Hovoria Dunaj aj Morava.' Otvoríme ju 24. apríla v hradnom renesančnom paláci. Je o histórii hradu Devín od praveku až po novovek a zabaví deti aj dospelých," informuje vedúca oddelenia komunikácie MMB Beáta Husová. Zároveň upozorňuje, že na hrade je celoročný zákaz vstupu so psom.

V ponuke ostáva lákavý výhľad z horného hradu, kde je inštalovaná stála expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí. Prostredníctvom archeologických nálezov doplnených o historické skutočnosti sú tam prezentované jednotlivé fázy budovania hradu. Expozícia je umiestnená v atraktívnych priestoroch hradného skalného brala.

Opäť nebudú chýbať nedeľné podujatia Rytieri na Devíne, počas ktorých Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel od mája do augusta rytierskymi súbojmi prinesie ukážky dávnej atmosféry obrany hradného panstva. Na Vedeckých chodníčkoch môžu záujemcovia spoznávať ríšu zvierat, rastlinstvo, archeologické objavy a iné zaujímavosti pomocou prednáškových prehliadok hradu.

Iné zameranie má cyklus Devínske rozprávky (Šašo Vigand, Zlatá rybka, Hradný duch) s kočovným divadlom, tradičný koncert Pocta slobode (Tribute to freedom) s exteriérovou výstavou Devín'89, Devínska šarkaniáda a ďalšie podujatia.