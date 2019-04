Nahrávkami prispel k prehre Poľských liberálov: Hľadaného podnikateľa zadržali v Španielsku

Medzinárodne hľadaného poľského podnikateľa, ktorý svojím konaním prispel k porážke liberálnej Občianskej platformy (PO) vo voľbách v roku 2015, zatkli v týchto dňoch v Španielsku.

Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.

Marek Falenta bol v Poľsku ešte v decembri roku 2016 odsúdený na dva a pol roka väzenia za to, že čašníkov v elegantných reštauráciách vo Varšave nahovoril na nelegálne nahrávanie rozhovorov medzi podnikateľmi a politikmi. Spolu s ním boli odsúdení aj traja čašníci.

Odposluchy sa týkali aj vtedajšieho ministra vnútra Bartlomieja Sienkiewicza, šéfa diplomacie Radoslawa Sikorského či šéfa centrálnej banky Marka Belku.

V jednom z nich Sikorski vtedajšiemu ministrovi financií Jackovi Rostowskému hovorí, že "poľsko-americké vzťahy za veľa nestoja". Okrem USA sa vtedy Sikorski kriticky vyjadril aj na adresu britského premiéra Davida Camerona.

Zverejnenie nahrávok v roku 2014 vyvolalo v Poľsku politický škandál a o rok neskôr prispelo k volebnej porážke vtedy vládnej liberálnej strany Občianska platforma (PO). Voľby následne vyhrala konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je teraz pri moci.

Španielska polícia nezverejnila meno zadržaného, len jeho iniciály - M. A. F. a poznámku, že v roku 2013 bol na 67. mieste rebríčka najbohatších Poliakov, ktorý vydáva časopis Wprost.

Identitu zadržaného potvrdil prostredníctvom svojho tvítu poľský minister vnútra Joachim Brudziňski.

Španielska polícia Falentu zatkla v meste Cullera v provincii Valencia, kde žil v luxusnej rezidencii aj so svojou partnerkou. Podľa miestnej tlače podnikateľ chcel pred svojím zatknutím vyskočiť z balkóna svojho bytu na deviatom poschodí. Polícii sa ho však od toho podarilo odradiť.

Medzinárodný zatykač na Falentu bol v Poľsku vydaný v marci.

Zatiaľ nie je jasné, kedy došlo k zadržaniu. Nie je známe ani to, či sa už uskutočnil Falentov prevoz do Poľska. Falenta sa dlhé mesiace vyhýbal nástupu na výkon trestu. Jeho advokáti to zdôvodňovali aj jeho zlým zdravotným stavom.