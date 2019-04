Kočnera spájajú s ďalšou vraždou: Má prsty aj v poprave bývalého mafiánskeho bossa?!

Mariana Kočnera spájajú s ďalšou vraždou, informuje o tom portál Televízie Markíza tvnoviny.sk.

Podľa zistení Markízy v súvislosti s mafiánskou popravou bývalého bossa podsvetia Jána Takáča spomenul podnikateľovo meno Peter Tóth. Exsiskár policajtom opísal aj možný motív. Marian Kočner mal mať podľa neho so šéfom podsvetia spory ešte z čias kauzy Technopol.

Ako pripomína Markíza, Jána Takáča zavraždili za bieleho dňa na bratislavských Kramároch ešte pred 16-timi rokmi. Do hlavy a hrude ho strelec zasiahol minimálne 10-timi ranami. K tejto vražde sa priznal nielen nájomný vrah zločineckej skupiny piťovcov, ale aj sám šéf gangu Juraj Ondrejčák. Vrah Ľuboš Zelman vraj stihol vystriedať niekoľko zbraní, samopal sa mu totiž zasekol. Na mieste s ním boli aj ďalší a tí mali mať aj granát. Motívom vraždy mali byť osobné spory Jána Takáča a Juraja Ondrejčáka. Teraz sa však objavilo ďalšie svedectvo. Poskytol ho Peter Tóth. Ten ešte minulý týždeň vypovedal pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry k okolnostiam vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na tomto výsluchu podľa informácií TV Markíza spomenul aj starú mafiánsku vraždu. Exsiskár údajne do zápisnice uviedol, že likvidácia Jána Takáča nebola len iniciatívou Juraja Ondrejčáka alias Piťa, ale v nej podľa jeho informácií mal mať prsty aj Marian Kočner.

TV Markíza ďalej informuje, že Peter Tóth pred vyšetrovateľom povedal, že sa to dozvedel pomerne nedávno. S Takáčom mal údajne obvinený podnikateľ spor. Týkal sa podielov v prípade kauzy Technopol z 90. rokov. Ján Takáč si údajne na podiely nárokoval, no Marian Kočner mu ich vraj nechcel dať. Zavraždený šéf podsvetia mal dokonca podľa Tótha na podnikateľa vystreliť a zasiahnuť ho. Na vražde Jána Takáča sa mal podľa výpovede Petra Tótha Marian Kočner. podieľať tak, že vražednému komandu dodal zbrane cez iného mafiána. Podnikateľ v tomto prípade obvinený nie je. V stredu však vypovedal na národnej kriminálnej agentúre Juraj Ondrejčák alias Piťo. Či Piťa konfrontovali aj so zisteniami Petra Tótha, zatiaľ jasné nie je, dodáva Markíza.