Chcel pohladkať levicu a takmer prišiel o ruku: Teraz leží v nemocnici vo vážnom stave

Pieter (55) bol so svojou manželkou na dovolenke k ich výročiu svadby v Juhoafrickej republike. Pri návšteve divých zverov chcel pohladkať levicu, ktorá bola za pletivom. Avšak levica sa mu zahryzla do ruky a nechcela pustiť niekoľko sekúnd. Pieter bol odvezený do nemocnice vo vážnom stave.