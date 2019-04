Kličko môže zmeniť celú históriu boxu: Zmení sa prvoaprílový žart na realitu?

V pondelok ukrajinský web sportarena.com informoval o tom, že sa Vladimír Kličko (43) vráti do ringu 25. mája na Olympijskom štadióne v Kyjeve proti zatiaľ neznámemu súperovi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Správa obletela svet, no jej šíritelia sa zabudli pozrieť do kalendára. V pondelok bol 1. apríl...

Za žart to nepovažoval nik, kto sleduje boxerské diania. Už pár mesiacov sa špekuluje o veľkom návrate Ukrajinca, ktorý ukončil kariéru v auguste 2017 po dvoch prehrách s dvomi neporazenými Britmi Anthonym Joshuom a Tysonom Furym. Hovorí sa, že má na stole konkrétnu, a samozrejme lukratívnu ponuku 120 mil. dolárov (t. j. takmer 107 mil. eur) na tri zápasy.

Comeback sa spomína odvtedy, ako sa Kličko rozišiel s matkou svojej dcérky Kaye Evdokie - americkou herečkou Hayden Panettierovou, a v jednom rozhovore vyhlásil: „Nebol by problém vrátiť sa. Ale muselo by to byť pre niečo veľké.“ Určite myslel peniaze, ktoré by mal dodať športový streamingový gigant DAZN, ktorý vlastní jeho krajan Leonard Blavatnik. V hre sú aj zápisy do histórie boxu. Prvým je rekord Američana Foremana, ktorý sa 5. novembra 1994 stal najstarším šampiónom ťažkej váhy. Mal vtedy 45 rokov a 299 dní. Tým druhým je možný súboj s Američanom Wilderom o pás šampióna organizácie WBC, ktorý ako jediný nikdy nevlastnil. No a tretím je fakt, že by sa tým stal jediným borcom, ktorý by v kariére získal tituly všetkých top boxerských organizácií WBC, WBA, IBF a WBO.