Za Slovanom je boj o druhé miesto: DAC sa dotiahlo na Žilinu

Súboj prenasledovateľov vedúceho Slovana Bratislava sa skončil víťazstvom Dunajskej Stredy doma nad Žilinou 1:0 v sobotňajšom stretnutí 3. kola nadstavbovej časti skupiny o titul vo Fortuna lige.

Hráči zo Žitného ostrova otvorili skóre po štvrťhodine hry, keď írsky ofenzívny záložník Connor Ronan zužitkoval center Zsolta Kalmára.

"Žlto-zelení" mohli okamžite vyrovnať, no Jaroslav Mihalík z pokutového kopu namieril iba do brvna. V ďalšom priebehu mali obe družstvá viaceré šance, no vyznamenali sa obaja brankári. Žilina zaznamenala prvú prehru v tomto kalendárnom roku. Dunajská Streda má už rovnako ako Žilina 48 bodov, oba tímy strácajú na vedúci Slovan 16 bodov.

Futbalová Fortuna liga 2018/2019 - nadstavbová časť - skupina o titul - 3. kolo - nedeľa:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina 1:0 (1:0)

Gól: 15. Ronan, ŽK: 45. Čmelík, 55. T. Huk (obaja Dunajská Streda), rozhodovali: Sedlák - Somoláni, Ferenc

Zostavy:

Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, T. Huk, S. Koné, E. Davis - M. Vida - Čmelík (75. Abdulrahman Taiwo), Kalmár, Ronan, K. Vida (71. M. Bednár) - Divkovič (89. Blackman)

Žilina: D. Holec - Kaša, Králik, Lochošvili - Anang, Káčer, Pečovský, Holúbek (83. K. Vallo) - Škvarka, Boženík (72. Balaj), Mihalík (67. Tomič)