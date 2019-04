Skončí sa rozprávka Barcelona a Messi? Prezident klubu v tom má jasno

Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Josep Bartomeu chce ponúknuť Lionelovi Messimu nový kontrakt.

Súčasná zmluva vyprší v roku 2021, v ktorom Argentínčan oslávi 34. narodeniny.

Bartomeu verí, že Messiho udrží minimálne do konca hráčskej kariéry. "Chceli by sme predĺžiť jeho kontrakt. V najbližších mesiacoch si spolu sadneme a dúfam, že je pred ním ešte veľa rokov Barcelone. Nie je to len o výkonoch na ihrisku, jeho vzťah s klubom bude trvať navždy. Chceme, aby bol stále v Barcelone, či už na trávniku, alebo v spojení s klubom po ukončení kariéry," citovala Bartomeua agentúra AFP.

Tridsaťjedenročný Argentínčan prišiel do FCB ako 13-ročný z Newell's Old Boys.