Nie všade oslavovali víťazstvo Čaputovej: Východniari novej prezidentke poriadne naložili

Slovensko si zvolilo svoju prvú prezidentku! Zuzana Čaputová získala v druhom kole volieb pred týždňom 58,40 % hlasov. Lenže nie všetci a nie všade hlasovali za ňu.

Najmenšiu podporu získala na východe krajiny, v okrese Snina. Ako berú tamojší obyvatelia výsledky prezidentských volieb? A čo očakávajú od novej prezidentky, ktorú oni nevolili?

Nie všade oslavovali víťazstvo Zuzany Čaputovej (45). V Prešovskom kraji ľudia hlasovali viac za eurokomisára Maroša Šefčoviča (52). Ten v celoštátnych výsledkoch získal „iba“ 41,59 % odovzdaných hlasov, ale v okrese Snina mal oveľa väčšiu podporu. V jednej z najzaostalejších oblastí na Slovensku získal dôveru až 67,76 % voličov a Čaputová len 32,23 %!

Ženu ako hlavu štátu nechceli najviac voliči v dedinkách, kde sa žije ťažko a bývajú v nich najmä starí ľudia.

Do Parihuzoviec, ktoré ležia na samej hranici s Poľskom, vedie rozbitá cesta, ktorú evidentne neopravovali už desiatky rokov. Podobne je na tom zničená autobusová zastávka. Oficiálne má obec 30 obyvateľov, ale veľká časť ľudí, ktorí tu majú trvalé bydlisko, v obci ani nebýva. A väčšina z tých, ktorí v Parihuzovciach aj reálne žijú, je v dôchodkovom veku. K volebným urnám prišlo minulý víkend iba 10 voličov. Deväť z nich dalo hlas Šefčovičovi, jeden získala Čaputová. Miestni nemajú dôveru k novotám... „Pani Čaputovú nikto nikdy nevidel a zrazu má preferencie skoro 50 %. To mi pripadá veľmi podozrivé... Neverím, že niečo zmení. Podľa mňa to pôjde v starých koľajach,” povedal nám jeden z miestnych. Sú však aj ľudia, ktorí dôvody podpory Šefčoviča v dedine vidia inde. „Žijú tu prevažne starší ľudia. Musí sa vymeniť ešte jedna celá generácia, aby sa zmenilo myslenie tunajších ľudí,“ nazdáva sa manželský pár, ktorý má v Parihuzovciach chalupu. Podobne ľudia volili aj v susedných Čukalovciach. Napriek tomu, že „ich“ kandidát prehral, nestratili nádej, že prvá prezidentka by mohla aj tento zabudnutý kút Slovenska postaviť na nohy.

Ako si môže získať východ?

Tomáš Koziak, politický analytik

- Som skeptický, či dokáže Čaputová presvedčiť ľudí, ktorí ju nevolili. Najmä staršia generácia je skeptická voči podobným ľuďom. Oni potrebujú človeka, ktorý rozpráva ich jazykom a je bezprostredný a rázny. Problém je aj v miere informovanosti a zdroje odkiaľ prijímajú správy. Vzhľadom na konzervativizmus ide skôr o záležitosť viery ako racionálneho uvažovania. Čaputová pre nich bude stále tá pani z Bratislavy, ktorá tomu nerozumie a nie je ich. Môže pomôcť to, ak by častejšie chodila do týchto regiónov, no je otázne, či oni s ňou vôbec chcú komunikovať. Je to skôr záležitosť staršej generácie, ktorí boli voliči HZDS, potom Smeru, a teraz im je bližší Harabin. A faktorom je aj to, že je žena, čo ona logicky nezmení. Ide teda o záležitosť generačnej výmeny.

Čo odkazujú východniari?

Milan Coranič (64), dôchodca, Parihuzovce: Kultúru v politike

„Dúfam, že do politiky prinesie väčšiu kultúru. Nám by však veľmi pomohli nové cesty.“

Ladislav Girič (63), dôchodca, Čukalovce: Väčší dôchodok

„Mňa by potešilo, keby zvýšila životnú úroveň tak, ako sľuboval pán Šefčovič. Mne by pomohol väčší dôchodok.“

Ján Jankaj (54), tesár, Čukalovce: Nečakám nič

„Táto prezidentka je pre mňa nula bodov. Neurobí vôbec nič. Hlavne pre východ.“

Peter Gajdoš (60), maliar, Čukalovce: Aby reprezentovala

„Vystrelila ako raketa, nikto o nej nič nevedel. Nemám nič konkrétne, čo by som od nej čakal. Veľmi jej neverím, ale uvidíme o rok, či som sa mýlil. Hlavne, aby nebola ako Kiska. Myslím si, že Šefčovič by nás dôstojnejšie reprezentoval vo svete. Bol by som rád, keby sa to podarilo aj pani Čaputovej.“

Miroslav Gubík, montér, Čukalovce: Vodovod

„Zišiel by sa nám vodovod. Ale podľa mňa tu nikdy nebude. Od Šefčoviča som čakal upokojenie situácie na politickej scéne. Od Čaputovej to neočakávam, ale keď sa jej to podarí, tak ma to poteší.“

Iveta Bžánová (54), notárka, Snina: Vzťahy s Ruskom

„Od pána Šefčoviča by som čakala, že zlepší naše vzťahy s Ruskom, že sa toto podarí Čaputovej, tomu veľmi neverím. Nám na tom záleží, lebo sme blízko ukrajinskej hranice a sme na bezpečnosť citliví.“

Ján Chautur (65), dôchodca, Snina: Dôraz na regióny

„Mala by dávať väčší dôraz na regióny. Podniky tu skrachovali. Ľudia musia chodiť za robotou po svete. Keď nám bude venovať pozornosť, tak nabudúce budem voliť ju.“

Lucia Lenková (42), zdravotná sestra, Snina: Koniec hádok

„Teraz počuť z miest samé hádky, verila som, že Šefčovič ako skúsený politik by to mohol zmeniť. Nechám sa prekvapiť, či sa to podarí Čaputovej.“