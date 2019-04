Nevesta sa odhodlala na extrémne fotenie: Po tomto išli šaty rovno do koša

Nevesta vyliezla vo svadobných šatách počas hmly na skalu.

Šaty musela vyhodiť, ale napriek tomu sa smiala. Veterinárka Emma Andreson (29) a Craig MacVicar (38) z Aberdeenu si vymenili manželské sľuby na ostrove Isle of Skye len s fotografom, ktorý to celé zachytil. Párik bol podľa DailyMail spolu dva roky a obrad mali vonku na Honeycomb Rock v Elgole.

Fotograf Andrey Rae navrhol, aby sa vyšplhali na ikonu krajiny The Old Man of Storr a vytvorili nejaké fotografie. Emma, ktorá neodhalila, koľko jej svadobné šaty stáli, však povedala, že po fotografovaní išli hneď do koša. Napriek tomu so smiechom povedala, že to stálo za to. „Celý deň bolo všade blato a hmla, nemyslela som si, že je to reálne. Ale obaja sme vonkajšie typy, takže sme sa nebáli ísť na skalu. Prešli sme popri niekoľkých ľuďoch a boli naozaj prekvapení stavom mojich šiat.“

Pôvodne chceli mať svadbu v Loch Coruisk, čo by vyžadovalo požičanie lode. Ale noc predtým začalo počasie štrajkovať, takže sa nemohli plaviť na miesto svadby. Emma musela mať pod svadobnými šatami turistické topánky a vo finále bola celá od bahna.

„Po fotografovaní museli ísť šaty do koša. Ale je to krásne miesto a nádherná krajina... Urobila by som to znova.“ Na obrade boli len oni dvaja a svedkovia a recepciu pre rodinu budú mať v decembri.