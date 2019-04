Pretlačenie zákona z dielne SNS pobúrilo vládneho partnera Most-Híd: Bugár hrozí pre hymnu koncom koalície

Jedna chyba za druhou! Koaliční poslanci si po spackanej voľbe ústavných sudcov vyrobili ďalšiu hanbu.

Tentoraz pri hlasovaní o novele zákona o štátnych symboloch, do ktorého sa „omylom“ dostala aj pasáž, ktorá zakazuje na slovenských podujatiach hrať štátnu hymnu inej krajiny ako našej, pokiaľ tam nie je žiadny oficiálny predstaviteľ danej krajiny. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

To by podľa kritikov novely bránilo napríklad futbalovým fanúšikom Dunajskej Stredy spievať na zápasoch maďarskú hymnu. Keď si uvedomili zástupcovia menšín z Mosta-Híd svoj prešľap, okamžite orodovali u prezidenta, aby zákon nepodpísal. SNS tvrdí, že ide o nepochopenie zákona.

„Volal som pánovi prezidentovi, povedal, že aj tak vráti zákon, tak som mu vysvetlil, v čom vidíme problém, ako je to nevykonateľné a ako to nepatrí do zákona o štátnych symboloch. Pán prezident prisľúbil, že vráti zákon a do neho zakomponuje aj túto časť, aby sme to mohli vybrať a hlasovať,“ uviedol Bugár, no nepovedal celú pravdu. Prezident a jeho právny tím novelu skutočne študujú a či zákon vrátia, rozhodnú až po dôkladnej analýze.

„Nielen predseda Mosta-Híd, ale aj predstavitelia iných koaličných strán sa na prezidenta obrátili, aby zákon o štátnych symboloch vrátil. Prezident svoje rozhodnutie oznámi v priebehu budúceho týždňa,“ odkázali z Prezidentského paláca. Ďalší, kto Kiskovi volal, bol predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa netají, že mu je vzorom politika maďarského premiéra Viktora Orbána. Šéf maďarskej vlády by mohol mať k takejto novele prirodzene výhrady.

V čom je problém

Témy sa chytila aj maďarská opozičná strana Jobbik, ktorá požadovala okamžité zmrazenie maďarsko-slovenských vzťahov. Medzinárodné vášne a obrovskú vlnu kritiky vyvolalo v podstate jediné slovíčko - „iba“. V zákone sa doteraz písalo, že „štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia“. Nové znenie by malo byť: „Štátna hymna iného štátu sa hrá, IBA ak je prítomná jeho oficiálna delegácia.“ Andrej Danko na to reagoval slovami: „Hlupáci z Jobbiku sa len snažia o senzáciu.“

Ako jeden z mála si chybu v zákone všimol opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS), ktorý sa dokonca pokúsil chybu koaličných poslancov opraviť a navrhol sporné slovíčko vyškrtnúť. Keď sa snažil koaličným poslancom v rozprave problém vysvetliť, nikto z Mosta v sále nebol. Miesto nich sa ozval spolupredkladateľ zákona, bývalý hráč Slovana Bratislava Dušan Tittel z SNS.

„Priznám sa, že nevidím žiadny dôvod, prečo by sme mali hrať inú štátnu hymnu na území Slovenska, keď tu nie je trebárs žiadny jej oficiálny činiteľ. Asi ste nikdy ešte neboli na zápase v Dunajskej Strede a ja vám odporúčam, aby ste sa zúčastnili na jednom zápase a veľmi rád s vami pôjdem, keď 9-tisíc fanúšikov Dunajskej Stredy začne spievať maďarskú hymnu. Keď chceme dopustiť, aby sa oficiálne hrala aj maďarská, aj keď tam nie je oficiálny činiteľ z Maďarska, len preto, že oni sa rozhodli hrať maďarskú hymnu, neviem, či z toho budete mať dobrý pocit,“ argumentoval národniar. V zákone je navrhnutá pokuta 10 000 € pre právnické osoby.

Nečítajú zákony

Keď si poslanci za Most uvedomili, aký škandál majú na krku, začal situáciu hasiť aj predseda klubu Bugár, ktorý je čerstvo po operácii chrbtovej platničky. „Dohodli sme sa s koaličnými partnermi a opravujeme to,“ poznamenal s tým, že zákon opravia skôr, ako bude účinný. Ak by sa tak nestalo, hrozí šéf Mosta koncom súčasnej vládnej zostavy.

„Ak by neprišlo k dohode, nemôžeme byť v takejto koalícii,“ povedal Bugár. Okrem rokovania s koaličnými partnermi volal aj prezidentovi. Ten poslancom už skôr cez hovorcu odkázal, že by si mohli zákon pred hlasovaním aj prečítať. „Prezident by chcel požiadať poslancov vládnej koalície, aby si najskôr prečítali, za čo hlasujú...“ stojí v stanovisku z úradu hlavy štátu. Bugár situáciu vysvetlil ako chybu.

„Do zákona sa dostalo ustanovenie, ktoré nepatrí do Európy ani do 21. storočia. Nevšimlo si to 108 poslancov. Stala sa chyba, zákon ešte nie je platný, dovtedy máme možnosť problém riešiť,“ dodal. Podľa Andreja Danka ide o nafúknutý škandál a sporné ustanovenie rieši iba hranie hymny počas štátnych sviatkov, napriek tomu ho chce s Bugárom riešiť.

„Nikto nikoho nepodviedol, nikto nič zlé nerobí. Keby to tak bolo, asi by sme išli proti sebe. Táto koalícia sa rodila veľmi ťažko. Hovoríme, že v pamätné štátne dni sa má výlučne spievať slovenská hymna, za prítomnosti inej štátnej delegácie aj hymna inej národnosti. Hlupáci z Jobbiku chcú senzáciu, vy ju nerobte,“ uzavrel šéf národniarov.

Žiadna podpásovka, ale agenda SNS

Grigorij Mesežnikov, politológ Otvoriť galériu Grigorij Mesežnikov, politológ Zdroj: anc

Argumentácia Bélu Bugára je korektná. Oni si to nevšimli. Sme členská krajina európskej únie a zakazovať hrať štátne hymny našim partnerom neobstojí. Pre maďarských voličov je to veľmi citlivé a zrejme si to zapamätajú.

Zo strany SNS nešlo ani tak o podpásovku ako o realizáciu ich dlhodobej agendy. Táto strana mala dlhé roky jedinú kartu - maďarskú. Je možné, že sa národniari sami zľakli toho, čo presadili, pretože toto je tak dôležitá otázka pre Most-Híd, že by zrejme opustil koalíciu, keby si SNS trvala na tej spornej pasáži.

Čo si myslíte o zákaze spievania maďarskej hymny?

Tibor Király (43), Kolárovo, architekt Otvoriť galériu Tibor Király Zdroj: anc

Nepáči sa mi to, je to zásah do ľudských práv, sme v nejakých medzinárodných spoločenstvách, ktoré majú v dohovoroch aj ochranu národnostných menšín, toto považujem za ich porušovanie.

Helena Próniková (70), Iža, dôchodkyňa Otvoriť galériu Helena Próniková Zdroj: anc

Cítim krivdu voči Maďarom ako národnostnej menšine. Namiesto toho, aby chránili menšiny, tak na ne niečo vymyslia. Som veľmi sklamaná, že Most-Híd tak hlasoval. Je to strana, ktorá čiastočne zastupuje aj nás a je to od nej podraz.