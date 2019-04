Britská opozícia nie je s rokovaniami o brexite spokojná: Výzva pre premiérku

Britská opozičná Labouristická strana je "sklamaná" z postoja, aký vláda presadzuje pri chúlostivých rokovaniach zameraných na hľadanie kompromisu v otázke brexitu.

Labouristi to oznámili v piatok - po treťom dni rokovaní s vládou - vo vyhlásení, z ktorého citovali agentúry AP a AFP. Vláda podľa strany dosiaľ neponúkla "skutočnú zmenu či kompromis" a v rokovaniach nedošlo k pokroku. "Vyzývame premiérku, aby prišla so skutočnými zmenami vo svojej dohode (o brexite) v snahe nájsť alternatívu, ktorá by si dokázala v parlamente získať (dostatočnú) podporu a krajinu spojila," uvádza vo vyhlásení.

Rokovania vlády s labouristami sa začali v stredu po tom, ako britská premiérka Theresa Mayová oslovila lídra labouristov Jeremyho Corbyna, aby sa s ňou stretol a aby sa pokúsili spoločne hľadať ďalší postup v procese vystúpenia krajiny z EÚ. Labouristi sa zasadzujú za miernejšiu formu brexitu, vďaka ktorej by Británia aj po vystúpení z EÚ zostala členom colnej únie, pripomína AP.

Mayová požiadala v piatok EÚ o odklad termínu vystúpenia Británie z Únie do 30. júna. Urobila tak v liste zverejnenom spravodajskou televíziou Sky News. Okrem iného v ňom napísala, že ak poslanci britského parlamentu schvália dohodu o brexite "včas", Spojené kráľovstvo by malo odísť z EÚ do 23. mája 2019. V prípade, že sa tak nestane, krajina sa pripraví na účasť v májových voľbách do Európskeho parlamentu.

Európski lídri na mimoriadnom summite buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ. Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.