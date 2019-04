Krutá Ronaldova prehra: Na toto nie je Cristiano zvyknutý

Viac ako dvojročné súdne ťahanice sa rozhodne neskončili tak, ako hviezdny futbalista Portugalska a Juventusu Cristiano Ronaldo (34) očakával...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Súd v Hamburgu navyše rozhodol, že Der Spiegel a portál Football Leaks môžu naďalej informovať o finančných nezrovnalostiach futbalových hviezd ako Cristiano Ronaldo, José Mourinho či Mesut Özil.

Všetko sa začalo v roku 2016, keď nemecký magazín priniesol rvý článok o rozporoch v daňových priznaniach osobností prevažne zo sveta futbalu, ktoré využívali systém fiktívnych spoločností v Karibiku, aby utajili svoje skutočné príjmy. Tieto informácie neskôr platforma Football Leaks poskytla redaktorom Der Spiegel. Magazín prvý spor prehral, ale odvolal sa a bol úspešný.

Prehru najťažšie bude znášať spomínaný Cristiano Ronaldo, ktorý sa pre článok o jeho daňových podvodoch v Španielsku, ktoré boli medzičasom dokázané, vyhrážal, že sa v prípade ďalšie článku o ňom bude žiadať odškodné 250-tisíc eur a postará o to, aby magazín zanikol. Futbalová hviezda tvrdila, že novinári prišli k uverejneným informáciách nekorektne. No v januári tohto roku sa k daňovým podvodom, ktorý bezpochyby urýchlili jeho odchod z Realu Madrid, a dohodol sa so španielskymi daňovými úradmi, že zaplatí 18 mil. eur.